Аналог DOGE у «Новій пошті». Поперешнюк анонсував реформи в компанії

Співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк анонсував аудит бізнес-процесів і перерозподіл ресурсів у компанії, де працює 30 000 осіб. Мета – запобігання бюрократизації та збереження гнучкості для впровадження інновацій. Про це він повідомив у Facebook 10 березня.

Деталі

Серед ідей – створення департаменту ефективності, схожого на DOGE , хоча Поперешнюк визнає, що бізнес відрізняється від уряду. За його словами, у комерційних компаніях кожен працівник зазвичай відіграє важливу роль, тому визначити, кого можна звільнити без негативних наслідків, досить важко.

, хоча Поперешнюк визнає, що бізнес відрізняється від уряду. За його словами, у комерційних компаніях кожен працівник зазвичай відіграє важливу роль, тому визначити, кого можна звільнити без негативних наслідків, досить важко. Поперешнюк наголосив, що головна мета змін – не економія за рахунок скорочення витрат, а розвиток бізнесу, освоєння нових ринків та впровадження інновацій, що не передбачає зменшення штату.

Аудит торкнеться працівників, які не займаються операційною діяльністю, тобто не працюють із посилками. Поперешнюк планує розділити їх на дві групи: тих, хто забезпечує функціонування компанії, і тих, хто сприяє її розвитку та вдосконаленню, щоб підтримати саме другу категорію.

За його словами, це допоможе «Новій пошті» уникнути долі «повільної забюрокраченої корпорації», де менеджери керуються лише принципом «не припуститися помилки».

Контекст

На початку 2024 року мережа «Нової пошти» складалася з 27 050 точок обслуговування. Протягом перших шести місяців компанія збільшила кількість відділень до 12 100, а поштоматів – до 18 000.

До серпня 2024 року «Нова пошта» розширила свою присутність до 15 країн, включно з Україною, Молдовою, Польщею, Литвою, Чехією, Румунією, Німеччиною, Словаччиною, Естонією, Латвією, Угорщиною, Італією, Іспанією, Францією та Великою Британією. Найбільша мережа компанії діє в Польщі, де відкрито 50 відділень.

За підсумками дев’яти місяців 2024 року дохід «Нової пошти» склав 30,81 млрд грн, що на 19,7% перевищує показник за той самий період попереднього року. Однак чистий прибуток зменшився на 49% і становив 1,65 млрд грн.

Європейський сегмент продемонстрував успіх: за рік компанія доставила 1,3 млн посилок до країн Європи. Загалом у 2024 році «Нова пошта» обробила рекордні 480 млн відправлень, що на 16% більше, ніж у 2023 році. Минулого року компанія спрямувала на розвиток мережі в Україні 1,8 млрд грн інвестицій.