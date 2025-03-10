Аналог DOGE у «Новій пошті». Поперешнюк анонсував реформи в компанії

Співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк анонсував аудит бізнес-процесів і перерозподіл ресурсів у компанії, де працює 30 000 осіб. Мета – запобігання бюрократизації та збереження гнучкості для впровадження інновацій. Про це він повідомив у Facebook 10 березня.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення
Деталі
- Серед ідей – створення департаменту ефективності, схожого на DOGE, хоча Поперешнюк визнає, що бізнес відрізняється від уряду. За його словами, у комерційних компаніях кожен працівник зазвичай відіграє важливу роль, тому визначити, кого можна звільнити без негативних наслідків, досить важко.
- Поперешнюк наголосив, що головна мета змін – не економія за рахунок скорочення витрат, а розвиток бізнесу, освоєння нових ринків та впровадження інновацій, що не передбачає зменшення штату.
- Аудит торкнеться працівників, які не займаються операційною діяльністю, тобто не працюють із посилками. Поперешнюк планує розділити їх на дві групи: тих, хто забезпечує функціонування компанії, і тих, хто сприяє її розвитку та вдосконаленню, щоб підтримати саме другу категорію.
- За його словами, це допоможе «Новій пошті» уникнути долі «повільної забюрокраченої корпорації», де менеджери керуються лише принципом «не припуститися помилки».
Контекст
На початку 2024 року мережа «Нової пошти» складалася з 27 050 точок обслуговування. Протягом перших шести місяців компанія збільшила кількість відділень до 12 100, а поштоматів – до 18 000.
До серпня 2024 року «Нова пошта» розширила свою присутність до 15 країн, включно з Україною, Молдовою, Польщею, Литвою, Чехією, Румунією, Німеччиною, Словаччиною, Естонією, Латвією, Угорщиною, Італією, Іспанією, Францією та Великою Британією. Найбільша мережа компанії діє в Польщі, де відкрито 50 відділень.
За підсумками дев’яти місяців 2024 року дохід «Нової пошти» склав 30,81 млрд грн, що на 19,7% перевищує показник за той самий період попереднього року. Однак чистий прибуток зменшився на 49% і становив 1,65 млрд грн.
Європейський сегмент продемонстрував успіх: за рік компанія доставила 1,3 млн посилок до країн Європи. Загалом у 2024 році «Нова пошта» обробила рекордні 480 млн відправлень, що на 16% більше, ніж у 2023 році. Минулого року компанія спрямувала на розвиток мережі в Україні 1,8 млрд грн інвестицій.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.