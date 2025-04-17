«Базовые юридические вещи почти доработаны». Зеленский рассказал о переговорах с США о недрах

У правительственной команды Украины, которая работает с американской стороной по соглашению о недрах, есть хорошие результаты, базовые юридические вещи почти доработаны, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 16 апреля.

Ключевые факты

«Хорошие результаты у правительственной команды Украины, которая работает с американской стороной относительно соглашения об экономическом партнерстве. Первая вице-премьер – министр Свириденко докладывала сегодня об этом.

В то же время заместитель министра экономики Тарас Качка 16 апреля в эфире телемарафона заявил, что стороны стремятся подвести промежуточный результат переговоров уже на этой неделе, пишет «РБК-Украина».

«Мы хотим зафиксировать прогресс общим заявлением или меморандумом о намерениях, чтобы отразить на письме наши достижения. Это важно, ведь у общественности есть много вопросов, а когда много вопросов, начинают появляться разные слухи… Поэтому мы рассчитываем, сегодня, возможно, даже какой-то документ будет подписан», – отметил он.

Качка подчеркнул, что сейчас разрабатывается прагматическая юридическая конструкция, а в ближайшие дни может быть подписан документ.

Следующий раунд переговоров запланирован на 24 апреля, и работа над соглашением будет продолжена.

Контекст

24 марта Дональд Трамп выразил уверенность в быстром заключении соглашения между Украиной и США о добыче полезных ископаемых. Уже 26 марта министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Украине был передан проект расширенного соглашения, предусматривающего углубление сотрудничества по разным направлениям.

11 апреля в Вашингтоне состоялись переговоры между Украиной и США о доступе американской стороны к минеральным ресурсам Украины. По данным Reuters, которые подтверждают источник и представитель Минфина США, атмосфера была напряженной и антагонистической.

15 апреля президент Владимир Зеленский положительно оценил встречи технических команд Украины и США по вопросам соглашения о полезных ископаемых и анонсировал их продление.