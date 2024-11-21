Білий дім планує списати майже $5 млрд боргу для України

Адміністрація Байдена намагається посилити підтримку України до закінчення його президентського терміну в січні.

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена подала до Конгресу заяву про намір скасувати половину боргу України на економічну допомогу — приблизно $4,65 млрд, заявив речник Державного департаменту Метью Міллер під час брифінгу в середу 20 листопада, пише «Голос Америки» .

Ключові факти

Конгрес ухвалив Закон про додаткові асигнування на безпеку України у розмірі близько $61 млрд у квітні 2024 року.

За умовами цього документа, економічна допомога – близько $10 млрд — надається Києву не на безоплатній основі, а як умовно-поворотна позика.

Водночас документ надає Джо Байдену повноваження списати 50% цієї позики.

Він передбачає, що з 15 листопада – за тиждень після виборів президента США, чинний президент може списати до 50% цієї позики, тоді як решту 50% позики зможе списати 1-го січня 2026 року вже наступний президент.

«Ми зробили крок, який був окреслений у законі, щоб скасувати ці позики за надану економічну допомогу Україні, і тепер Конгрес може прийняти це», – сказав Міллер.

Після того, як Білий дім повідомив Конгрес про це рішення, законодавці можуть ухвалити резолюцію про заперечення проти цього. Однак, на думку Міллера, цього не станеться. «Я був би здивований, якби Конгрес пішов на такий крок, враховуючи переважну підтримку двох партій у Конгресі щодо надання допомоги. Але ми будемо дотримуватися закону», – додав речник.

Контекст

18 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував, що США в межах Плану перемоги що два–три тижні до кінця цього року надаватимуть Україні новий пакет допомоги.

Дональд Трамп виграв президентські вибори і стане 47-м президентом США. Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв, що швидко припинить війну в Україні, але був неоднозначним у питанні подальшої підтримки Києва з боку Вашингтона.

Чинний президент США Байден, який допоміг провести кілька раундів військової допомоги через Конгрес та Пентагон, заявив, що для США дуже важливо продовжувати підтримувати Україну.

14 листопада радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що адміністрація Байдена має намір звернутися до Конгресу щодо виділення додаткових коштів Україні. За його словами, кошти необхідні, аби забезпечити Україні сильнішу позицію під час можливих переговорів із РФ.

15 листопада заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що міноборони США щотижня надсилатиме Україні партії зброї, аби встигнути використати $7,1 млрд, що залишилися, до закінчення терміну адміністрації Джо Байдена.