Посольство США в Україні попередило про можливу «потужну повітряну атаку» Росії (доповнено)

Посольство США в Україні попередило про можливу потужну атаку на Україну з боку РФ 20 листопада. Повідомлення про це дипломатична місія опублікувала в середу зранку. Воно зʼявилося на тлі інформації про перший удар України американськими далекобійними ракетами ATACMS по території РФ. Доповнено. Про закриття диппредставництв через загрозу оголосили посольства Іспанії, Італії та Греції.

Деталі

Посольство США в Києві повідомило, що отримало «конкретну інформацію» про можливу потужну повітряну атаку 20 листопада.

З міркувань безпеки посольство буде зачинено, а співробітники отримують інструкції щодо укриття на місці, йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що про закриття також оголосили посольства Іспанії, Італії та Греції.

У листі до своїх громадян посольство Іспанії рекомендувало дотримуватися всіх рекомендацій місцевої влади і перебувати поруч з укриттям.

Диппредставництво Греції закликало уникати поїздок та залишайтеся в безпечних місцях.

Контекст

У ніч на 17 листопада 2024 року РФ здійснила масований комбінований удар по енергетичних обʼєктах України.

Ворожі ракети атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні.

Унаслідок ракетної атаки зазнали пошкоджень кілька підстанцій, від яких залежить зовнішнє живлення українських АЕС. Через обстріли АЕС зменшили виробництво електроенергії, заявив гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.

За останні кілька днів країна-терорист вдарила по Сумах, Одесі, Глухову Сумської області. Десятки людей загинули, сотні поранених.

Сили оборони України в ніч на 19 листопада вперше завдали удару американськими далекобійними ракетами ATACMS по території РФ, повідомив співрозмовник Forbes Ukraine у Силах оборони. Ціллю став арсенал у Брянській області РФ.

Надання Україні далекобійних засобів та дозволів на удари вглиб РФ були однією з ключових складових військової частини Плану перемоги, який раніше представляв президент Володимир Зеленський.