Адміністрація Байдена планує подати запит до Конгресу щодо додаткових коштів Україні у 2025-му

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір звернутися до Конгресу щодо виділення додаткових коштів Україні, повідомив радник з національної безпеки США Джейк Салліван на брифінгу в Білому домі. За його словами, кошти необхідні, аби забезпечити Україні сильнішу позицію під час можливих переговорів із РФ.

Ключові факти

«Протягом наступних двох місяців адміністрація подасть сигнал Конгресу, що ми хотіли б бачити додаткові кошти для України на 2025 рік, аби вони могли зайняти найкращу можливу позицію, найсильнішу можливу позицію для переговорів, щоб гарантувати досягнення своїх цілей, щоб вони перемогли за столом переговорів», – сказав він.

Салліван додав, що адміністрація чинного президента бачить необхідність і логіку пошуку додаткових ресурсів на 2025 рік, і робить те, що просив Конгрес, а саме розподіляє кошти, виділені на 2024 рік.

За словами радника, президент Байден чітко дав зрозуміти і доручив своїй команді гарантувати, що кожен долар, який Конгрес уповноважив його витратити, він спрямує на потреби України до того, як залишить свою посаду 20 січня.

«Це долари, які він інвестує в американську оборонну промислову базу. Бо коли ми постачаємо зброю Україні, ми виробляємо нову зброю для збройних сил США», – пояснив він.

Контекст

Дональд Трамп виграв президентські вибори і стане 47-м президентом США. Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв, що швидко припинить війну в Україні, але був неоднозначним у питанні подальшої підтримки Києва з боку Вашингтона.

Водночас Байден, який допоміг провести кілька раундів військової допомоги через Конгрес та Пентагон, заявив, що для США дуже важливо продовжувати підтримувати Україну.

Трамп може запропонувати Україні заморозити війну з Росією, відмовившись від вступу до НАТО щонайменше на 20 років, повідомила раніше WSJ із посиланням на поінформовані джерела. За їхніми словами, такий сценарій закінчення війни зараз обговорюють радники Трампа.