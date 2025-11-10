Україна звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з ініціативою терміново скликати Раду керуючих через атаки Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури. Про це 10 листопада в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник, повідомляє пресслужба Міненерго. Удари Росії по підстанціях, які живлять Хмельницьку та Рівненську АЕС, створюють ризики для ядерної безпеки.

Деталі

Міненерго перебуває у постійному контакті з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Метою звернення є розробка міжнародних механізмів для запобігання подальшим атакам Росії на критичну інфраструктуру та посилення тиску з питань ядерної і радіаційної безпеки.

Колісник наголосив, що удари Росії по підстанціях, які забезпечують живлення Хмельницької та Рівненської АЕС, несуть особливу загрозу.

«Їх пошкодження змушує атомну генерацію тимчасово зменшувати виробництво, щоб уникнути ризиків аварійних ситуацій та каскадних відключень у системі», – сказав заступник міністра.

Після останньої масованої атаки ситуація в енергосистемі залишається складною. Ворог випустив 45 ракет різних типів, з яких понад 30 – балістичні та касетні.

«Аварійно-відновлювальні роботи тривають 24/7. Ця атака стала однією з технологічно найскладніших», – зазначив Колісник.

Наразі у більшості регіонів України діють погодинні відключення для всіх категорій споживачів, а також графіки обмежень для промисловості та бізнесу. Найскладніша ситуація спостерігається у Полтавській і Харківській областях через пошкодження високовольтних ліній.

Обмеження також застосовуються у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Житомирській, Київській областях і столиці.

Контекст

НЕК «Укренерго» 8 листопада запровадила нові обмеження електропостачання по всій Україні через наймасштабнішу з початку великої війни атаку на енергосистему. Російські війська вдруге повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області та Трипільську ТЕС на Київщині, що належить державній компанії «Центренерго».

«Станції горять, генерація – нульова», – повідомили в «Центренерго». Цей обстріл став найпотужнішим для компанії за весь час повномасштабного вторгнення.

Росія застосувала безпрецедентну кількість ракет і дронів, які одночасно вдарили по об’єктах, що були відновлені після атак 2024 року. У «Центренерго» заявили, що всі результати багатомісячних ремонтних робіт втрачено остаточно.

Втрата двох ключових ТЕС призвела до значного дефіциту генерації в Харківській та Київській областях, що змусило «Укренерго» запровадити жорсткіші графіки відключень по всій країні.