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BlackRock виходить на європейський ринок із біткойн-ETP після успіху в США

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

BlackRock виходить на європейський ринок із біткойн-ETP після успіху в США /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анною Наконечною

Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анною Наконечною

Найбільша у світі компанія з управління активами BlackRock Inc. запускає біржовий продукт (ETP), пов’язаний із біткоїном, на європейському ринку. Таке рішення було ухвалено після успіху американського фонду компанії, який керує активами на суму $48 млрд, пише Bloomberg.

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Деталі

  • Це перший криптовалютний ETP BlackRock за межами Північної Америки. 
  • Новий інструмент під назвою iShares Bitcoin ETP з’явиться в лістингу на біржах Xetra та Euronext Paris під тікером IB1T, а також на Euronext Amsterdam під тікером BTCN. 
  • Торги розпочинаються з 25 березня. Тимчасово BlackRock скасовує комісію в 10 базисних пунктів, що зменшить витрати інвесторів до 0,15% до кінця року.
  • Завдяки тимчасовому скасуванню комісії IB1T стане одним із найдешевших ETP на ринку. 
  • Фізичний біткоїн для забезпечення цього продукту зберігатиметься на платформі криптобіржі Coinbase Global, повідомила BlackRock. IB1T буде доступним як для інституційних, так і для досвідчених роздрібних інвесторів. 
  • Випуск продукту здійснюватиме спеціально створена компанія, зареєстрована у Швейцарії.
  • Запуск цього продукту свідчить про зміну трендів у галузі, зазначила керівниця підрозділу iShares у Європі та на Близькому Сході Мануела Сперандео. За її словами, роздрібні інвестори вже сформували сталий попит, а тепер до цього ринку приєднується більше професійних гравців.

Контекст

Американський фонд BlackRock iShares Bitcoin Trust вийшов на ринок у січні минулого року та швидко залучив мільярди доларів, ставши найуспішнішим запуском серед біржових фондів в історії. 

Хоча в Європі ETP, пов’язані з криптовалютами, торгуються вже кілька років, їхній сукупний обсяг ($13,6 млрд) значно поступається американському ринку.

Bitcoin ETP (Exchange-Traded Product) – це біржовий продукт, який дозволяє інвесторам вкладати кошти в біткоїн без необхідності безпосередньо купувати чи зберігати цю криптовалюту. Він торгується на фондових біржах подібно до акцій чи інших фінансових інструментів, і його ціна прив’язана до вартості біткоїна. 

Такий продукт створюється фінансовими компаніями і може бути підкріплений реальним біткоїном (фізичним), який зберігається у спеціальних сховищах, або бути синтетичним, тобто відстежувати ціну біткоїна через інші фінансові механізми. Bitcoin ETP дає змогу інвестувати в біткоїн через звичну біржу, не занурюючись у технічні деталі криптовалют.

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