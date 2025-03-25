BlackRock виходить на європейський ринок із біткойн-ETP після успіху в США

Найбільша у світі компанія з управління активами BlackRock Inc. запускає біржовий продукт (ETP), пов’язаний із біткоїном, на європейському ринку. Таке рішення було ухвалено після успіху американського фонду компанії, який керує активами на суму $48 млрд, пише Bloomberg .

Деталі

Це перший криптовалютний ETP BlackRock за межами Північної Америки.

Новий інструмент під назвою iShares Bitcoin ETP з’явиться в лістингу на біржах Xetra та Euronext Paris під тікером IB1T, а також на Euronext Amsterdam під тікером BTCN.

Торги розпочинаються з 25 березня. Тимчасово BlackRock скасовує комісію в 10 базисних пунктів, що зменшить витрати інвесторів до 0,15% до кінця року.

Завдяки тимчасовому скасуванню комісії IB1T стане одним із найдешевших ETP на ринку.

Фізичний біткоїн для забезпечення цього продукту зберігатиметься на платформі криптобіржі Coinbase Global, повідомила BlackRock. IB1T буде доступним як для інституційних, так і для досвідчених роздрібних інвесторів.

Випуск продукту здійснюватиме спеціально створена компанія, зареєстрована у Швейцарії.

Запуск цього продукту свідчить про зміну трендів у галузі, зазначила керівниця підрозділу iShares у Європі та на Близькому Сході Мануела Сперандео. За її словами, роздрібні інвестори вже сформували сталий попит, а тепер до цього ринку приєднується більше професійних гравців.

Контекст

Американський фонд BlackRock iShares Bitcoin Trust вийшов на ринок у січні минулого року та швидко залучив мільярди доларів, ставши найуспішнішим запуском серед біржових фондів в історії.

Хоча в Європі ETP, пов’язані з криптовалютами, торгуються вже кілька років, їхній сукупний обсяг ($13,6 млрд) значно поступається американському ринку.

Bitcoin ETP (Exchange-Traded Product) – це біржовий продукт, який дозволяє інвесторам вкладати кошти в біткоїн без необхідності безпосередньо купувати чи зберігати цю криптовалюту. Він торгується на фондових біржах подібно до акцій чи інших фінансових інструментів, і його ціна прив’язана до вартості біткоїна.

Такий продукт створюється фінансовими компаніями і може бути підкріплений реальним біткоїном (фізичним), який зберігається у спеціальних сховищах, або бути синтетичним, тобто відстежувати ціну біткоїна через інші фінансові механізми. Bitcoin ETP дає змогу інвестувати в біткоїн через звичну біржу, не занурюючись у технічні деталі криптовалют.