BlackRock выходит на европейский рынок с биткойн-ETP после успеха в США

Самая крупная в мире компания по управлению активами BlackRock Inc. запускает биржевой продукт (ETP), связанный с биткоином, на европейском рынке. Такое решение было принято после успеха американского фонда компании, управляющего активами на сумму $48 млрд, пишет Bloomberg .

Подробности

Это первый криптовалютный ETP BlackRock за пределами Северной Америки.

Новый инструмент под названием iShares Bitcoin ETP появится в листинге на биржах Xetra и Euronext Paris под тикером IB1T, а также на Euronext Amsterdam под тикером BTCN.

Торги начинаются с 25 марта. Временно BlackRock упраздняет комиссию в 10 базисных пунктов, что уменьшит расходы инвесторов до 0,15% к концу года.

Благодаря временной отмене комиссии IB1T станет одним из самых дешевых ETP на рынке.

Физический биткоин для обеспечения этого продукта будет храниться на платформе криптобиржи Coinbase Global, сообщила BlackRock. IB1T будет доступным как для институциональных, так и опытных розничных инвесторов.

Выпуск продукта будет осуществляться специально созданной компанией, зарегистрированной в Швейцарии.

Запуск этого продукта свидетельствует об изменении трендов в отрасли, отметила руководитель подразделения iShares в Европе и на Ближнем Востоке Мануэла Сперандео. По ее словам, розничные инвесторы уже сформировали постоянный спрос, а теперь к этому рынку присоединяется больше профессиональных игроков.

Контекст

Американский фонд BlackRock iShares Bitcoin Trust вышел на рынок в январе прошлого года и быстро привлек миллиарды долларов, став самым успешным запуском среди биржевых фондов в истории.

Хотя в Европе ETP, связанные с криптовалютами, торгуются уже несколько лет, их совокупный объем ($13,6 млрд) значительно уступает американскому рынку.

Bitcoin ETP (Exchange-Traded Product) – это биржевой продукт, который позволяет инвесторам вкладывать средства в биткоин без необходимости непосредственно покупать или хранить эту криптовалюту. Он торгуется на фондовых биржах подобно акциям или другим финансовым инструментам, и его цена привязана к стоимости биткоина.

Такой продукт создается финансовыми компаниями и может быть подкреплен реальным биткоином (физическим), хранящимся в специальных хранилищах, или быть синтетическим, то есть отслеживать цену биткоина через другие финансовые механизмы. Bitcoin ETP позволяет инвестировать в биткоин через привычную биржу, не погружаясь в технические детали криптовалют.