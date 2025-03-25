BlackRock выходит на европейский рынок с биткойн-ETP после успеха в США

Самая крупная в мире компания по управлению активами BlackRock Inc. запускает биржевой продукт (ETP), связанный с биткоином, на европейском рынке. Такое решение было принято после успеха американского фонда компании, управляющего активами на сумму $48 млрд, пишет Bloomberg.
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Подробности
- Это первый криптовалютный ETP BlackRock за пределами Северной Америки.
- Новый инструмент под названием iShares Bitcoin ETP появится в листинге на биржах Xetra и Euronext Paris под тикером IB1T, а также на Euronext Amsterdam под тикером BTCN.
- Торги начинаются с 25 марта. Временно BlackRock упраздняет комиссию в 10 базисных пунктов, что уменьшит расходы инвесторов до 0,15% к концу года.
- Благодаря временной отмене комиссии IB1T станет одним из самых дешевых ETP на рынке.
- Физический биткоин для обеспечения этого продукта будет храниться на платформе криптобиржи Coinbase Global, сообщила BlackRock. IB1T будет доступным как для институциональных, так и опытных розничных инвесторов.
- Выпуск продукта будет осуществляться специально созданной компанией, зарегистрированной в Швейцарии.
- Запуск этого продукта свидетельствует об изменении трендов в отрасли, отметила руководитель подразделения iShares в Европе и на Ближнем Востоке Мануэла Сперандео. По ее словам, розничные инвесторы уже сформировали постоянный спрос, а теперь к этому рынку присоединяется больше профессиональных игроков.
Контекст
Американский фонд BlackRock iShares Bitcoin Trust вышел на рынок в январе прошлого года и быстро привлек миллиарды долларов, став самым успешным запуском среди биржевых фондов в истории.
Хотя в Европе ETP, связанные с криптовалютами, торгуются уже несколько лет, их совокупный объем ($13,6 млрд) значительно уступает американскому рынку.
Bitcoin ETP (Exchange-Traded Product) – это биржевой продукт, который позволяет инвесторам вкладывать средства в биткоин без необходимости непосредственно покупать или хранить эту криптовалюту. Он торгуется на фондовых биржах подобно акциям или другим финансовым инструментам, и его цена привязана к стоимости биткоина.
Такой продукт создается финансовыми компаниями и может быть подкреплен реальным биткоином (физическим), хранящимся в специальных хранилищах, или быть синтетическим, то есть отслеживать цену биткоина через другие финансовые механизмы. Bitcoin ETP позволяет инвестировать в биткоин через привычную биржу, не погружаясь в технические детали криптовалют.
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