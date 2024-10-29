Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Час реєстрації ТОВ у «Дії» скоротили з 20 до п'яти хвилин

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Процедура реєстрації ТОВ на порталі «Дія» відтепер триває п'ять хвилин замість 20. Про нове оновлення пресслужба сервісу повідомила 29 жовтня.

Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Оформлюйте передзамовлення та будьте першими, хто отримає два журнали за ціною одного! 

Деталі

  • Відтепер доступне автоматичне визначення кінцевого бенефіціарного власника, якщо частка засновника в статутному капіталі становить 25% і більше та він має біометричний документ.
  • Усі наявні дані з реєстрів підтягуються автоматично, користувачу залишиться додати лише те, що відсутнє.
  • Адаптовані підказки та оптимізовані етапи реєстрації полегшують процес і знижують ризик помилок.

Контекст

У 2021 році на сайті та в застосунку «Дія» зʼявилося 12 нових послуг: призначення / перерахунок пенсії, оформлення субсидії, автоматична реєстрація ФОП, зміна місця реєстрації онлайн у форматі бета-тестування. До війни на порталі налічувалося 72 послуги, а в застосунку – дев’ять послуг та 15 цифрових документів. Уже під час війни розробники запустили низку нових сервісів відповідно до потреб воєнного часу: «єДокумент», можливість отримати статус ВПО та подати заявку на грошову допомогу, заявити про пошкоджене через російську агресію майно тощо.

У серпні цього року Мінцифри запустило нову послугу на порталі «Дія» – автоматичну реєстрацію ТОВ

Мета нової послуги – допомогти заощадити час державних реєстраторів. За даними Мінцифри, торік завдяки автоФОП держреєстратори заощадили 7,2 року часу. Доти на заповнення однієї заявки витрачали 21 хвилину.

Послуга реалізована Мінцифри у співпраці з Мінʼюстом за підтримки програми EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується урядом Швейцарії.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні