Час реєстрації ТОВ у «Дії» скоротили з 20 до п'яти хвилин

Деталі

Відтепер доступне автоматичне визначення кінцевого бенефіціарного власника, якщо частка засновника в статутному капіталі становить 25% і більше та він має біометричний документ.

Усі наявні дані з реєстрів підтягуються автоматично, користувачу залишиться додати лише те, що відсутнє.

Адаптовані підказки та оптимізовані етапи реєстрації полегшують процес і знижують ризик помилок.

Контекст

У 2021 році на сайті та в застосунку «Дія» зʼявилося 12 нових послуг: призначення / перерахунок пенсії, оформлення субсидії, автоматична реєстрація ФОП, зміна місця реєстрації онлайн у форматі бета-тестування. До війни на порталі налічувалося 72 послуги, а в застосунку – дев’ять послуг та 15 цифрових документів. Уже під час війни розробники запустили низку нових сервісів відповідно до потреб воєнного часу: «єДокумент», можливість отримати статус ВПО та подати заявку на грошову допомогу, заявити про пошкоджене через російську агресію майно тощо.

У серпні цього року Мінцифри запустило нову послугу на порталі «Дія» – автоматичну реєстрацію ТОВ.

Мета нової послуги – допомогти заощадити час державних реєстраторів. За даними Мінцифри, торік завдяки автоФОП держреєстратори заощадили 7,2 року часу. Доти на заповнення однієї заявки витрачали 21 хвилину.

Послуга реалізована Мінцифри у співпраці з Мінʼюстом за підтримки програми EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується урядом Швейцарії.