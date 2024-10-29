Время регистрации ООО в «Дії» сократили с 20 до пяти минут

Процедура регистрации ООО на портале «Дія» длится пять минут вместо 20. О новом обновлении пресс-служба сервиса сообщила 29 октября.

Подробности

Теперь доступно автоматическое определение конечного бенефициарного владельца, если доля учредителя в уставном капитале составляет 25% и более и у него есть биометрический документ.

Все имеющиеся данные из реестров подтягиваются автоматически, пользователю останется добавить только то, чего нет.

Адаптированные подсказки и оптимизированные этапы регистрации упрощают процесс и снижают риск ошибок.

Контекст

В 2021 году на сайте и в приложении «Дія» появилось 12 новых услуг: назначение / пересчет пенсии, оформление субсидии, автоматическая регистрация ФЛП, изменение места регистрации онлайн в формате бета-тестирования. До войны на портале насчитывалось 72 услуги, а в приложении – девять услуг и 15 цифровых документов. Уже во время войны разработчики запустили ряд новых сервисов в соответствии с потребностями военного времени: «єДокумент», возможность получить статус ВПЛ и подать заявку на денежную помощь, заявить о поврежденном из-за российской агрессии имуществе и т.д.

В августе этого года Минцифры запустило новую услугу на портале «Дія» – автоматическую регистрацию ООО.

Цель новой услуги – помочь сэкономить время государственных регистраторов. По данным Минцифры, в прошлом году благодаря автоФЛП госрегистраторы сэкономили 7,2 года. До этого на заполнение одной заявки тратили 21 минуту.

Услуга реализована Минцифры в сотрудничестве с Минюстом при поддержке программы EGAP Фонда Восточная Европа, финансируемой правительством Швейцарии.