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Доля украинцев, готовых к территориальным уступкам ради мира, выросла до 38% – опрос КМИС

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

В Украине наблюдается увеличение доли тех, кто готов к определенным территориальным уступкам для достижения мира с Россией, до 38%, по сравнению с 32% в октябре, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 2–17 декабря 2024 года.

Ключевые факты

  • Согласно опросу, доля тех, кто категорически против любых уступок, снизилась. По состоянию на декабрь 51% украинцев выступали против территориальных уступок (в начале октября было 58%).
Доля украинцев, готовых к территориальным уступкам ради мира, выросла до 38% – опрос КМИС /Фото 1

Инфографика: КМИС

  • По сравнению с началом октября во всех регионах есть тенденция к некоторому росту готовности к уступкам. В то же время во всех регионах сохраняется тенденция к преобладанию тех, кто выступает категорически против уступок.
  • В рамках опроса другим респондентам задавали вопрос, сколько, по их мнению, людей в Украине согласны с утверждением о целесообразности территориальных уступок.
  • Среди респондентов 78% смогли дать определенный ответ (остальные 22% затруднились ответить) и среди них в среднем ответ был 43%. То есть «в среднем» 43% украинцев на подконтрольных территориях готовы к уступкам, а это лишь немногим больше фактических 38%.

Контекст

КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения «Омнибус» методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория), всего было опрошено 2000 респондентов.

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины. Вопрос о готовности к территориальным уступкам ставился 985 респондентам. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%.

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