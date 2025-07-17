Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський обговорюють можливість укладення масштабної угоди, за якою США закуповуватимуть бойові дрони, протестовані в Україні, в обмін на придбання Києвом американського озброєння. Про це Зеленський повідомив в інтерв’ю New York Post .

Деталі

Він розповів, що під час останніх переговорів із Трампом йшлося про угоду, яка передбачає обмін досвідом у сфері авіаційних технологій. Україна готова поділитися знаннями, отриманими за три роки війни з Росією.

Ця угода може кардинально зміцнити армію США та її національну безпеку, оскільки, за оцінками експертів, американські технології безпілотників відстають від російських і китайських, а американські військові недостатньо підготовлені до використання чи протидії сучасним БПЛА, які розробляють їхні конкуренти.

«Ці технології потрібні американському народу, вони мають бути у вашому арсеналі. Я вважаю, що це дійсно вигідна угода для обох сторін», – наголосив Зеленський.

Контекст

14 липня президент США Дональд Трамп повідомив про підписання угоди між США та НАТО щодо постачання зброї Україні, фінансоване європейськими країнами. За його словами, США не братимуть на себе витрати, а лише вироблятимуть озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони Patriot, які дозволено передавати Україні.

«Ми створюємо найкращу у світі зброю, ракети й техніку, і наші європейські партнери це визнають. Сьогодні ми уклали угоду, деталі якої представить Марк, але ключове – ми забезпечуємо зброю, а вони її оплачують», – заявив Трамп, коментуючи домовленість із європейськими членами НАТО.

Він також зазначив, що деякі країни Альянсу можуть закуповувати американське озброєння для власних потреб, передаючи Україні зброю зі своїх арсеналів. Зокрема, Трамп виділив Німеччину як приклад такої країни.

Крім того, президент США підкреслив, що країни, які володіють системами Patriot, можуть передати їх Україні, отримавши натомість нові комплекси від США. За його словами, одна з країн із 17 системами Patriot готова відправити значну їх частину Україні.

«Є країна з 17 комплексами Patriot, і незабаром значна їх кількість з’явиться на полі бою. Це можна зробити швидко», – наголосив Трамп.