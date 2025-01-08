Через онлайн-аукціони на «Прозорро.Продажі» за 2024 рік продали активів на 19,7 млрд грн. Найдорожчий лот – 3,9 млрд грн 

За 2024 рік в державній електронній системі «Прозорро.Продажі» провели понад 24 000 онлайн-аукціонів, на яких продали активів майже на 19,7 млрд грн. Під час аукціонів вартість публічних активів у середньому зростала в понад 1,5 раза, йдеться в пресрелізі.
Ключові факти
- Найбільше коштів у 2024 році принесли приватизаційні онлайн-аукціони. За підсумками торгів з великої та малої приватизації до бюджетів різних рівнів надійшло майже 6,5 млрд грн та понад 4 млрд грн відповідно.
- «У 2024 році ми дали старт великій приватизації і змогли знайти нових власників для таких масштабних об’єктів, як готель «Україна», «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія» та підсанкційний завод «Аерок», – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
- Реалізація активів у процедурі банкрутства принесла понад 2,6 млрд грн.
- Серед п’ятірки ринків з найбільшою кількістю залучених коштів також земельні торги – понад 2,1 млрд грн, спецдозволи на користування надрами – понад 1,6 млрд.
- Найдорожчим лотом 2024 року став об’єкт великої приватизації – «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія». За підсумками торгів до держбюджету надійшло майже 3,9 млрд грн.
- Найактивніше у 2024 році конкурували за 100 невручених посилок «Укрпошти». 115 учасників збільшили вартість лота в понад 130 разів.
- Майже 2300 онлайн-аукціонів, що відбулися у 2024 році, перебувають на етапі підписання угод і можуть принести додатково понад 3 млрд грн.
Контекст
«Прозорро.Продажі» – акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі в особі Міністерства економіки.
АТ «Прозорро.Продажі» забезпечує роботу електронної торгової системи, в якій відбуваються онлайн-аукціони зі здачі в оренду та продажу публічних активів.
У 2023 році на «Прозорро.Продажі» провели майже 20 000 онлайн-аукціонів, від продажу активів до бюджетів різних рівнів надійшло понад 14 млрд грн.
З 14 млрд грн понад 4,8 млрд грн – кошти, які залучив Фонд гарантування вкладів від продажу активів банків, що ліквідуються. Майже 3,3 млрд грн надійшло від онлайн-аукціонів з малої приватизації державного та комунального майна.
За кількістю успішних аукціонів найактивніше у 2023 році працювала «Укрзалізниця» – понад 2000 завершених торгів.
Найдорожчий проданий актив у 2023 році – майно збанкрутілого ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», яке продали за майже 700 млн грн.
Серед топ-3 активів з найвищою фінальною вартістю – два лоти від Фонду гарантування вкладів. За права вимоги за кредитними договорами із забезпеченням у вигляді електростанції на сонячних батареях, її обладнання та бездокументарних акцій переможець сплатив понад 680 млн гривень. Права вимоги за кредитними договорами із забезпеченням у вигляді ТРЦ «Магелан» у Києві, майнового комплексу та дебіторську заборгованість, що належали колишній дочірній структурі російського банку, продали за понад 620 млн гривень.
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