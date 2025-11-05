Чеські власники цьогоріч подвоїли капітал Unex Bank, повідомила пресслужба фінустанови. Загалом у 2025 році акціонери внесли 327 млн грн, що довело загальні інвестиції в банк до 739 млн грн.
Деталі
- Капіталізація проходила етапами. На початку 2025 року капітал зріс на 120 млн грн (з них 20 млн грн – з дострокового переведення субординованого боргу з 2023 року). У вересні 2025-го статутний капітал збільшився на 80 млн грн, у жовтні – капітал другого рівня на 247 млн грн за рахунок субординованого боргу з планом переведення в статутний капітал.
- Інвестиції надійшли пропорційно від двох акціонерів – чехів Томаша Фіали та Івана Світека (голова правління банку). Частки акцій залишилися незмінними.
- Кошти спрямують на залучення клієнтів, розширення партнерств, кредитування, неторгові операції та цифрові сервіси.
Контекст
Unex Bank засновано в Україні у 1993 році. З 2017-го банк фокусується на роздрібному сегменті: кредити, депозити, картки та онлайн-сервіси для фізосіб. У квітні 2021 року власниками стали Dragon Capital Томаша Фіали (75%) та Іван Світек (24,5%).
