Деталі

Це становить більше половини запланованих на 2025 рік доходів від дивідендів державних і комунальних підприємств (50 млрд грн).

«Ці платежі є яскравим підтвердженням високої ефективності роботи ПриватБанку, його значного внеску у макрофінансову стабільність держави та успішної реалізації стратегічних завдань уряду», – зазначила Чернишова.

Контекст

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів ПриватБанк сплатив 80% чистого прибутку за 2024 рік, який склав 40,1 млрд грн, у вигляді дивідендів. Окрім того, банк встановив рекорд серед українських банків, сплативши 41 млрд грн податку на прибуток за підсумками 2024 року.