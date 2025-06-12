ПриватБанк спрямував до державного бюджету 32,1 млрд грн дивідендів, повідомила заступниця голови правління банку з питань фінансів Лариса Чернишова 12 червня.
Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.
Деталі
- Це становить більше половини запланованих на 2025 рік доходів від дивідендів державних і комунальних підприємств (50 млрд грн).
- «Ці платежі є яскравим підтвердженням високої ефективності роботи ПриватБанку, його значного внеску у макрофінансову стабільність держави та успішної реалізації стратегічних завдань уряду», – зазначила Чернишова.
Контекст
Згідно з рішенням Кабінету Міністрів ПриватБанк сплатив 80% чистого прибутку за 2024 рік, який склав 40,1 млрд грн, у вигляді дивідендів. Окрім того, банк встановив рекорд серед українських банків, сплативши 41 млрд грн податку на прибуток за підсумками 2024 року.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.