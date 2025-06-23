DeepSeek, яка займається розробкою штучного інтелекту, допомагає військовим і розвідувальним операціям Китаю, повідомив агентству Reuters високопоставлений американський чиновник. Стартап також підозрюють у спробі використовувати підставні компанії з Південно-Східної Азії для доступу до високоякісних напівпровідників зі США.

Деталі

DeepSeek уже допомагає армії та розвідці Китаю і, швидше за все, продовжить це робити, каже співрозмовник агентства. За його словами, компанія передає дані користувачів і різну статистику китайським спецслужбам.

«Це не просто відкритий доступ до їхнього штучного інтелекту – це щось більше», – зазначив він. Чиновник говорив на умовах анонімності, бо розповідав деталі, що стосуються уряду США.

У Китаї компанії зобов’язані надавати дані державі за запитом. Але те, що DeepSeek, ймовірно, вже ділиться такою інформацією, викликає занепокоєння в мільйонів її користувачів по всьому світу.

США вже запровадили обмеження проти компаній, які, на їхню думку, пов’язані з китайською військовою галуззю.

Американські законодавці також стверджують, що DeepSeek передає дані користувачів зі США до Китаю через свої внутрішні сервери, які працюють через China Mobile – державного телеком-гіганта Китаю.

Компанія понад 150 разів фігурувала в документах про закупівлі для армії Китаю та пов’язаних із нею наукових установ, каже чиновник. DeepSeek нібито надавала їм технічну допомогу.

За словами співрозмовника агентства, компанія намагається обійти американські обмеження на продаж високотехнологічних чипів. Вона вже отримала багато потужних процесорів H100 від Nvidia – хоча ці чипи під забороною експорту до Китаю ще з 2022 року, бо США побоюються, що Пекін використає їх для розвитку зброї або ШІ.

Чиновник розповів, що DeepSeek користується фірмами-прокладками в Південно-Східній Азії, щоб отримати доступ до чипів і дата-центрів за межами Китаю.

Компанія не прокоментувала, чи купувала вона чипи Nvidia або чи користувалась підставними структурами.

На запитання, чи США планують нові санкції проти DeepSeek, чиновник відповів, що «поки що нічого оголошувати не будемо».

Контекст

Оцінка урядом США діяльності DeepSeek та її звʼязків із урядом Китаю раніше не публікувалася і відбулася на тлі широкомасштабної торгової війни між США та Китаєм.

Висновки США відображають скептицизм у Вашингтоні щодо того, що можливості, що стоять за швидким зростанням одного з флагманських підприємств штучного інтелекту Китаю, могли бути перебільшені і значною мірою спиралися на американські технології.

DeepSeek заявила, що дві її моделі штучного інтелекту, які керівники Кремнієвої долини та інженери американських технологічних компаній обсипали похвалами — DeepSeek-V3 і DeepSeek-R1 — знаходяться на одному рівні з найпросунутішими моделями OpenAI і Meta.

Проте експерти в галузі штучного інтелекту висловили скептицизм, стверджуючи, що справжні витрати на навчання моделей, ймовірно, набагато вищі, ніж 5,58 млн. доларів, які, за словами самого стартапу, були витрачені на обчислювальну потужність.

Американська влада поки не вносила DeepSeek до будь-яких чорних списків США і не стверджувала, що Nvidia знала про співпрацю DeepSeek з китайськими військовими.