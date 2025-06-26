Випуск нової мовної моделі R2 від DeepSeek затримується через дефіцит серверних чипів американської Nvidia, пише The Information . Проблема загострилася після того, як США заборонили постачання чипів Nvidia H20, створених спеціально для китайського ринку.

Деталі

Більшість хмарних клієнтів, які зараз використовують модель DeepSeek R1, покладаються саме на чипи H20.

Інженери китайської компанії кілька місяців працюють над удосконаленням R2, однак гендиректор Лян Веньфен вважає, що модель ще не досягла потрібного рівня продуктивності. DeepSeek поки не визначила, коли саме відбудеться реліз R2.

Команда розробників продовжує роботу над моделлю, і її випуск відбудеться лише після остаточного схвалення Ляна, зазначило видання.

Якщо R2 перевершить наявні моделі з відкритим кодом, попит на неї може перевантажити китайських хмарних провайдерів, які вже страждають від нестачі чипів Nvidia.

Контекст

США з 2022 року поступово обмежують експорт передових чипів до Китаю, побоюючись їхнього можливого військового використання. Восени 2023-го Вашингтон посилив ці обмеження.

Відтоді чип H20 став найпотужнішою моделлю Nvidia, дозволеною до експорту в Китай – до того моменту, як у квітні 2024 року США вимагали на нього ліцензію.

У відповідь Nvidia почала розробку спрощеної версії H20, орієнтуючись на нові технічні критерії. Це вже не перша спроба компанії втримати позиції на одному з ключових ринків. Китай у 2024 фінансовому році приніс Nvidia $17 млрд виторгу – це 13% загального доходу.

Попит на H20 серед китайських гігантів, таких як Tencent, Alibaba та ByteDance, різко зріс на тлі активного розвитку дешевших моделей ШІ, які створюють локальні стартапи, зокрема DeepSeek.

Натомість адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила нові експортні обмеження на чипи Nvidia, зокрема модель H20 для Китаю.

Зараз Nvidia працює над редизайном чипів Blackwell, щоб зберегти присутність у регіоні без порушення правил.