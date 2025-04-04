Некоторые украинские металлургические компании могут выйти с рынка США из-за пошлин Трампа – ЕВА

Введение США 10% пошлины по Украине может быть болезненным для производителей металлургической продукции, некоторые из них даже могут выйти с американских рынков, сообщила «Интерфакс-Украина» заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) Светлана Михайловская 4 апреля.

Ключевые факты

Она напомнила, что при администрации президента США Джо Байдена была отменена 25-процентная пошлина на экспорт металла из Украины, в то же время осталась антидемпинговая пошлина.

«Это делало американский рынок привлекательным для украинских крупных производителей. Администрация Трампа уже вернула предварительную 25-процентную пошлину на металлопродукцию. Вместе с действующей антидемпинговой пошлиной и в случае применения еще +10% новой пошлины это может быть болезненным для производителей металлургической продукции», – пояснила Михайловская.

Она отметила, что некоторые металлургические компании могут даже выйти из-за этого с американского рынка, а переориентация на другие рынки тоже может быть проблемной – ведь на них может увеличиться количество участников и возрасти конкуренция из-за новых американских пошлин.

В ЕВА подчеркнули, что если к этим мерам США еще прибавятся определенные решения ЕС, в частности, если не будут продлены привилегированные условия для украинских производителей – это может ударить довольно ощутимо по украинским производителям металлопродукции.

Бизнес-сообщество надеется, что в переговорах с европейскими и американскими партнерами удастся достичь определенного консенсуса по этим мерам, чтобы минимизировать негативное влияние на украинских производителей.

Контекст

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлины в 25% на импорт стали и алюминия. Пошлины на металлы, одобренные президентом 10 февраля, являются самым масштабным мероприятием Трампа по борьбе с дефицитом торгового баланса США.

11 февраля Минэкономики сообщило, что пошлины США на сталь повлияют на металлургическую отрасль Украины, пострадавшую от агрессии РФ.

Объединение предприятий «Укрметаллургпром» прогнозировало сокращение производства на «Каметстали» и «Интерпайпе» из-за введения США пошлины на сталь.

Для Украины объемы внешней торговли с США не очень значительны. В структуре экспорта товаров удельный вес США в прошлом году составил всего 2,1% с общим объемом в $869 млн, в структуре импорта – 4,9%, или $3417 млн. Слабая представленность украинских товаров на рынке США преимущественно обусловлена ​​сложным доступом к рынку, высокой конкуренцией и дорогостоящей логистикой.

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2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на импорт товаров в США. Он показал таблицу со списком из 74 стран + ЕС и размером пошлин, в том числе для Украины предусмотрено 10%. Новые тарифы вступят в силу 5 и 9 апреля. Министерство экономики в ответ на новые пошлины США в размере 10% сообщило, что имеет «шансы договориться на другие условия», а саму ситуацию назвало «сложной, но не критичной».