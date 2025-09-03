Доходи федерального бюджету РФ від нафти та газу у серпні скоротилися на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року. За вісім місяців 2025 року нафтогазові надходження зменшилися на 20,2% у порівнянні з минулим роком і склали 6,03 трлн рублів. Про це пише The Moscow Times із посиланням на Мінфін РФ.

Деталі

За даними Мінфіну, нафтогазові доходи, які становлять приблизно чверть надходжень до держбюджету, у серпні склали 505 млрд рублів. Це на 36% менше, ніж у липні, коли було нараховано податок на додатковий дохід (ПДД).

Спочатку Мінфін РФ планував зібрати у 2025 році 10,94 трлн рублів нафтогазових доходів, із яких 1,8 трлн мали поповнити Фонд національного добробуту (ФНД). Проте через падіння цін на нафту та зміцнення рубля прогнозовані доходи від продажу енергоносіїв були скорочені майже на чверть – до 8,32 трлн рублів.

Для порівняння, у 2024 році від нафти та газу до федерального бюджету РФ надійшло 11,13 трлн рублів.

Контекст

Зменшення експорту при незмінному рівні імпорту та зміцнення рубля спричинили зниження доходів бюджету РФ. У травні 2025 року уряд Росії переглянув прогноз середньорічної ціни на нафту Urals, знизивши її з $69,7 до $56, а також скоротив планові надходження від нафтогазового сектору на 2,6 трлн рублів і загальні бюджетні доходи на 1,8 трлн рублів. Оновлення прогнозів планується включити до проєкту бюджету на 2026 рік.

Експерти прогнозують, що до кінця 2025 року курс рубля може послабшати до 90–95 за долар через зростання імпорту та зниження ключової ставки Центрального банку.