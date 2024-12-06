Дональд Трамп призначив друга Ілона Маска відповідальним за криптовалюту і штучний інтелект. Хто такий Девід Сакс

Обраний президент США Дональд Трамп визначився з відповідальним за політику американської адміністрації у сфері штучного інтелекту і криптовалют. Цей напрямок куруватиме підприємець та інвестор Девід Сакс, повідомив Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

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«Я радий оголосити, що Девід О. Сакс стане «царем Білого дому з питань штучного інтелекту та криптовалют», – йдеться у дописі Трампа.

Це дві сфери, що «мають вирішальне значення для майбутньої конкурентоспроможності Америки», додав він.

За словами Трампа, Сакс зосередиться на тому, щоб зробити Америку «беззаперечним світовим лідером у цих сферах».

Водночас Сакс очолить Президентську раду радників з питань науки і технологій, повідомив Трамп.

Хто такий Сакс

Девід Сакс – відомий венчурний інвестор із Кремнієвої долини. Зараз він є генеральним партнером фонду венчурного капіталу Craft Ventures, який заснував у 2017 року.

Він був ангельським інвестором Facebook, Uber, SpaceX, Palantir Technologies і Airbnb.

Сакс працював із Ілоном Маском як виконавчий директор у PayPal, а пізніше був серед інвесторів, які допомогли мільярдеру купити Twitter за $44 млрд.

Він неодноразово критикував спроби домогтися справедливого миру для України. У своєму акаунті в Х Сакс пророкував поразку Києва і закликав до зменшення підтримки України.

Сакс активно займався збору коштів Трампом серед донорів індустрії технологій. Він організував захід в його будинку в Сан-Франциско в червні цього року з квитками по $300 000.

Контекст

Обраний президент США Дональд Трамп заявляв про переваги біткоїна протягом своєї передвиборчої кампанії та навіть підтримував новий бізнес, який заснували його давні партнери та підтримали його сини.

Він уже обіцяв перетворити США на світовий криптовалютний центр і створити стратегічний резерв біткоїнів. Попри те, що під час свого попереднього президентства Трамп називав біткоїн «аферою», він неодноразово висловлював позитивні оцінки щодо цієї криптовалюти.

Лідери криптоіндустрії та інвестори підштовхують Трампа до створення національного резерву біткоїнів, сподіваючись повʼязати малорегульовану та волатильну індустрію з майбутнім фінансової системи. Головний аргумент – токени на мільярди доларів, за умови стрімкого зростання, допоможуть зменшити державний борг, що зараз перевищує $36 трлн.

4 грудня Трамп призначив криптоентузіаста Пола Аткінса головою Комісії з цінних паперів і бірж. На тлі цієї новини ціна біткоїна, яка стрімко зросла після виборів, 5 грудня вперше перевищила $100 000.

Позиція Трампа щодо ШІ менш зрозуміла, але під час свого першого терміну він видав указ, «спрямований на зміцнення американського лідерства в галузі ШІ», і багато хто в цьому секторі очікує на послаблення регулювання, пише FT.