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Остаточна мирна угода між Україною та РФ має враховувати європейські санкції – Рубіо

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

2 хв читання

Мирна угода між Україною та РФ має враховувати санкції з боку Європи, водночас поки що не зрозуміло, коли її може бути укладено, повідомив державний секретар США Марко Рубіо 28 березня.

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Ключові факти

  • Рубіо зазначив, що війна в Україні є «складною» і потрібно багато працювати з обома сторонами, зокрема з російською, з якою США не спілкувалися роками.
  • «Ми прагнутимемо досягти миру стільки, скільки потрібно. Це не означає, що я можу гарантувати вам, що угоди буде досягнуто через тиждень чи місяць. Я просто не можу визначити терміни, тому що це не залежить від нас», – сказав Рубіо, додавши, що це залежить від росіян і українців. 
  • «Це також залежить від наших партнерів у Європі, які мають санкції, котрі, я вважаю, мають бути взяті до уваги як частина будь-якої остаточної угоди», – наголосив держсекретар США.
  • «Щодо готовності (до миру), то це буде перевірено, коли настане час підписувати угоду або, якщо ми впораємося з перешкодами і все ще буде опір з одного чи іншого боку, тоді ми дізнаємося. Але ми поки що не на цій стадії», – заявив Рубіо.
  • Водночас для повернення до переговорів на вищому рівні потрібно досягти більшого прогресу на технічному рівні, зазначив він. «Коли вони повернуться із Саудівської Аравії, я хочу сісти і поговорити з нашою командою, яка була на місці, і краще зрозуміти, як пройшли ці переговори (з РФ та Україною)… Мені потрібно почути від них трохи більше про те, як все пройшло, а потім ми представимо це. Ми зустрінемося з командою і представимо це президенту, а потім вирішимо, якими будуть наступні кроки», – пояснив Рубіо.

Контекст

США досягли домовленостей з Україною та Росією про забезпечення безпечного судноплавства та відмову від використання сили в Чорному морі. Про це повідомляється у двох окремих заявах, оприлюднених за результатами переговорів американської делегації з українськими та російськими представниками, які пройшли 23–24 березня в Ер-Ріяді.

Як зазначили в Білому домі, Сполучені Штати сприятимуть поверненню Росії на світовий ринок для експорту сільськогосподарської продукції та добрив.

У Кремлі наголосили, що перемир’я в Чорному морі почне діяти лише після зняття санкцій не лише з Россельхозбанку, а й з інших фінансових установ, які беруть участь у міжнародній торгівлі продовольством і добривами, а також із російських суден, що займаються перевезеннями. 

Брюссель уже відхилив вимогу Росії зняти санкції з Россельхозбанку в рамках угоди про часткове припинення вогню, заявивши, що режим санкцій залишиться чинним до «беззастережного виведення» військ РФ з України.

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