ЕБРР предоставляет «Укрзализныце» кредиты на €300 млн на закупку электровозов и €180 млн для установки генераторов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет «Укрзализныце» кредит в €300 млн для закупки новых электровозов, сообщила пресс-служба финучреждения. Также УЗ получит кредит на €180 млн на установку малых генераторов.
Ключевые факты
- Новый кредит ЕБРР в €300 млн предоставляется под гарантию государства и сопровождается инвестиционным грантом на сумму до $190 млн от США, распорядителем которого является Всемирный банк.
- Финансирование должно помочь «Укрзализныце» обновить ее локомотивный парк для обеспечения стабильных перевозок грузов, в частности сельскохозяйственного экспорта и критического импорта, а также пассажирских перевозок.
- «Укрзализныця» также получит кредит в €180 млн на установку малых генераторов с целью решения проблемы дефицита и масштабных отключений электроэнергии.
- Кредитные средства будут использованы для закупки и установки оборудования для децентрализованной малой газовой генерации общей мощностью до 270 МВт на существующих площадках УЗ по всей Украине. Реализация этого проекта, общая стоимость которого составляет €248 млн, также будет способствовать повышению устойчивости национальной энергосистемы.
- Кредит ЕБРР сопровождается инвестиционным грантом Великобритании на сумму до £10 млн (€12 млн) и инвестиционным грантом до €56 млн от многостороннего или двустороннего международного донора.
Контекст
ЕБРР уже предоставил «Укрзализныце» €200 млн в 2023 году на улучшение железнодорожного сообщения с Европейским Союзом и €150 млн в 2022 году для экстренной поддержки ликвидности.
С февраля 2022 года ЕБРР выделил более €5,4 млрд для Украины, в том числе свыше €1,6 млрд в этом году, фокусируясь на энергетической безопасности, критической инфраструктуре, продовольственной безопасности, поддержке торговли, частного сектора и ключевых реформ.
В 2023 году Совет управляющих ЕБРР утвердил увеличение капитала на €4 млрд для поддержки текущих объемов инвестиций в условиях войны с последующим увеличением на этапе послевоенного восстановления.
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