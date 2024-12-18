ЕБРР предоставляет «Укрзализныце» кредиты на €300 млн на закупку электровозов и €180 млн для установки генераторов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет «Укрзализныце» кредит в €300 млн для закупки новых электровозов, сообщила пресс-служба финучреждения. Также УЗ получит кредит на €180 млн на установку малых генераторов.

Ключевые факты

Новый кредит ЕБРР в €300 млн предоставляется под гарантию государства и сопровождается инвестиционным грантом на сумму до $190 млн от США, распорядителем которого является Всемирный банк.

Финансирование должно помочь «Укрзализныце» обновить ее локомотивный парк для обеспечения стабильных перевозок грузов, в частности сельскохозяйственного экспорта и критического импорта, а также пассажирских перевозок.

«Укрзализныця» также получит кредит в €180 млн на установку малых генераторов с целью решения проблемы дефицита и масштабных отключений электроэнергии.

Кредитные средства будут использованы для закупки и установки оборудования для децентрализованной малой газовой генерации общей мощностью до 270 МВт на существующих площадках УЗ по всей Украине. Реализация этого проекта, общая стоимость которого составляет €248 млн, также будет способствовать повышению устойчивости национальной энергосистемы.

Кредит ЕБРР сопровождается инвестиционным грантом Великобритании на сумму до £10 млн (€12 млн) и инвестиционным грантом до €56 млн от многостороннего или двустороннего международного донора.

Контекст

ЕБРР уже предоставил «Укрзализныце» €200 млн в 2023 году на улучшение железнодорожного сообщения с Европейским Союзом и €150 млн в 2022 году для экстренной поддержки ликвидности.

С февраля 2022 года ЕБРР выделил более €5,4 млрд для Украины, в том числе свыше €1,6 млрд в этом году, фокусируясь на энергетической безопасности, критической инфраструктуре, продовольственной безопасности, поддержке торговли, частного сектора и ключевых реформ.

В 2023 году Совет управляющих ЕБРР утвердил увеличение капитала на €4 млрд для поддержки текущих объемов инвестиций в условиях войны с последующим увеличением на этапе послевоенного восстановления.