Слова про Ахметова – хибна інтерпретація: ЄБРР роз’яснив позицію щодо підтримки ДТЕК

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) заявив про некоректну інтерпретацію висловлювань його президентки Оділь Рено-Бассо в матеріалі італійського видання Corriere della Sera. Про це йдеться у листі банку опублікованому виданням Corriere della Sera 26 листопада.

Деталі

ЄБРР наголосив, що заголовок статті, а саме фраза «Жодних грошей олігарху Ахметову», містить неточність, оскільки такі слова президентка банку не використовувала. Крім того, прізвище Ріната Ахметова взагалі не згадувалося під час інтерв’ю з автором статті, журналістом Федеріко Фубіні.

«Позиція банку щодо реформ і підтримки структурних змін для вступу України до ЄС залишається незмінною. Проте жоден із наших коментарів не стосувався конкретних осіб чи компаній», – йдеться у заяві ЄБРР.

Банк висловив занепокоєння через недоречні зв’язки між заявами його президентки та енергетичним сектором України, які були зроблені журналістом. «Мета деолігархізації є фундаментальною, проте ми уникаємо будь-яких необґрунтованих узагальнень або вказівок на окремих акціонерів чи компанії», – зазначено у заяві.

Банк заявив, що готовий продовжувати роботу з українськими партнерами основану на «прозорості та принципах реформ».

Контекст

24 листопада італійське видання Corriere della Sera опублікувало інтерв’ю з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо, у якому зазначалося, що банк не планує надавати фінансову підтримку холдингу ДТЕК, попри складну ситуацію в енергетичному секторі країни. У матеріалі йшлося про те, що Рено-Бассо нібито заявила, що ЄБРР принципово не підтримує українські компанії, «які належать олігархам».

Президентка банку закликала Україну до масштабних реформ і структурних змін, наголошуючи на необхідності «зменшення впливу Ріната Ахметова». Вона застерегла, що після завершення війни роль олігархів у країні може зрости, що стане перешкодою на шляху реформ.

Того ж дня ДТЕК у коментарі для Forbes Ukraine зазначила, що висловлювання очільниці ЄБРР щодо «статусу олігарха» її акціонера та монополізації ринку не відповідають дійсності. ДТЕК наголосила, що продовжує сподіватися на підтримку банку для відновлення енергетичної інфраструктури України.