Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) залишається зацікавленим у купівлі акцій державного Ощадбанку й підтримки його приватизації. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine повідомив керуючий директор ЄБРР у секторі фінустанов Франсіс Маліж.
Деталі
- «Для угоди потрібна зацікавлена сторона в уряді, потрібен банк, який готовий до цього, і потрібні відповідні ринкові умови», – наголосив Маліж.
- ЄБРР також готовий співпрацювати з Sense Bank та Укргазбанком для подальшої приватизації. «Хоча це вимагатиме значної роботи з боку самих банків для залучення інвесторів», – відмітив директор.
- Серед способів здійснити приватизацію директор назвав проведення IPO і продаж стратегічному інвестору. «Можна запросити ЄБРР, щоб він випередив усіх інших і допоміг підготувати банк до приватизації», – сказав він.
Контекст
У січні 2021 року влада розпочала приватизаційні процеси щодо двох банках. Частка в Ощадбанку мала дістатись ЄБРР, а Укргазбанку – Міжнародній фінансовій корпорації (IFC).
ЄБРР і Ощад у жовтні того ж року підписали угоду про надання довгострокового фінансування з можливістю конвертації в акції банку до €100 млн. Реалізація угоди була припинена через повномасштабне вторгнення Росії в 2022-му.
