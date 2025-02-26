Україна експортувала зернових і олійних на $11 млрд. Зростання за 7 місяців 2024/25 МР – 13,4%

Загальний експорт зернових і олійних культур з України за період липень-січень 2024/25 маркетингового року (липень 2024 – червень 2025) досяг $11 млрд. Це на 13,4% більше, ніж за аналогічний період попереднього року, коли показник становив $9,7 млрд. Про це йдеться у повідомленні Української зернової асоціації (УЗА).

Деталі

Серед зернових культур найбільший внесок у експорт зробила кукурудза – $2,412 млрд проти $2,098 млрд у минулому сезоні. Експорт пшениці склав $2,084 млрд (порівняно з $1,488 млрд), а ячменю – $350 млн (проти $212 млн).

У сегменті олійних культур зросли поставки соєвих бобів – до $909 млн ($718 млн минулого року) та насіння ріпаку – до $1,452 млрд ($1,145 млрд). Водночас експорт насіння соняшнику знизився до $22 млн із $57 млн.

З продуктів переробки, за цей період Україна зменшила експорт соняшникової олії – до $2,701 млрд із $2,777 млрд, шротів – до $682 млн із $774 млн та інших рослинних олій – до $393 млн проти $438 млн у попередньому сезоні.

Контекст

У 2024 році українські морські порти встановили рекорд, обробивши 97,2 млн т вантажів, що на 57% перевищує показник 2023 року, повідомляють оперативні дані ДП «Адміністрація морських портів України». Із цієї кількості близько 60 млн т припало на аграрну продукцію, що підкреслює важливу роль портів в експорті українського агросектору. Загалом морським транспортом було відправлено 88,1 млн т вантажів, порівняно з 56,2 млн т у попередньому році.

За інформацією Державної митної служби України, у 2024 році експорт зерна склав 53,9 млн т, що на 20% більше, ніж у 2023-му. Цей результат став другим за обсягом в історії країни – найбільший показник зафіксували у 2019 році, коли за кордон відправили 56,7 млн т зерна.