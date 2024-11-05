Ексвласника збанкрутілого Дельта Банку Миколу Лагуна оголосили у міжнародний розшук

За клопотанням прокурора, колишнього власника збанкрутілого Дельта Банку Миколу Лагуна оголосили у міжнародний розшук. Про це 5 листопада повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.
Лагун – автор найбільшого банкрутства в українському банківському секторі. Крах Дельта Банку обійшовся Фонду гарантування вкладів у 16,2 млрд грн.
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Деталі
- Прокурори у суді підтримують публічне обвинувачення у кримінальних провадженнях стосовно ексвласника банку за фактами ухилення від сплати податків та заволодіння майном в особливо великих розмірах (ст. 212, 191 КК України).
- В одному з проваджень встановлено, що в лютому 2015 року обвинувачений, отримавши 153,5 млн грн від компанії нерезидента, не задекларував отриманий прибуток та ухилився від сплати податків на понад 33 млн грн.
- На підготовчі судові засідання банкір жодного разу не з’явився. За клопотання прокурора судом ухвалювалось рішення про привід, який не виконувався через відсутність обвинуваченого за місцем проживання.
- У жовтні 2024 року суд задовольнив клопотання прокурора та ексвласника банку оголошено у міжнародний розшук, а судове провадження зупинено.
- В іншому кримінальному провадженні, яке перебуває на розгляді в суді внаслідок ухилення обвинуваченого від явки до суду його також оголошено в розшук.
- Офіс генпрокурора зазначив, що вживає заходів для встановлення місцезнаходження обвинуваченого через Інтерпол.
Контекст
Дельта Банк було ліквідовано в 2015 році. Банк був єдиним із категорії системно важливих, які були визнані неплатоспроможними упродовж економічної кризи 2014–2016 років.
Банкрутство Дельта Банку обійшлося Фонду гарантування вкладів у 16,2 млрд грн, які розподілили між його вкладниками в межах 200 000 грн. На момент ліквідації Дельта Банк був винен НБУ за рефінансування 9,3 млрд грн. Загальна сума всіх кредиторських вимог до Дельта Банку – понад 53,7 млрд грн.
У вересні 2020 року НБУ відсудив у Миколи Лагуна низку земельних ділянок на 233 млн грн у рахунок погашення частини боргу Дельта Банку за рефінансуванням.
Ухвалою від 6 грудня 2023 року Госпсуд Києва відхилив заяву Лагуна про визнання його неплатоспроможним, аргументувавши це його боргами, які становлять майже 8 млрд грн, зокрема 6 млрд грн перед державними банками – Ощадбанком, Укрексімбанком та НБУ.
У жовтні 2023 року Шевченківський районний суд Києва вже оголошував у розшук Миколу Лагуна, який перебуває за кордоном. Йдеться про кримінальну справу щодо виведення з банку понад $76,5 млн.
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