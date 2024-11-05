Ексвласника збанкрутілого Дельта Банку Миколу Лагуна оголосили у міжнародний розшук

За клопотанням прокурора, колишнього власника збанкрутілого Дельта Банку Миколу Лагуна оголосили у міжнародний розшук. Про це 5 листопада повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

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Прокурори у суді підтримують публічне обвинувачення у кримінальних провадженнях стосовно ексвласника банку за фактами ухилення від сплати податків та заволодіння майном в особливо великих розмірах (ст. 212, 191 КК України).

В одному з проваджень встановлено, що в лютому 2015 року обвинувачений, отримавши 153,5 млн грн від компанії нерезидента, не задекларував отриманий прибуток та ухилився від сплати податків на понад 33 млн грн.

На підготовчі судові засідання банкір жодного разу не з’явився. За клопотання прокурора судом ухвалювалось рішення про привід, який не виконувався через відсутність обвинуваченого за місцем проживання.

У жовтні 2024 року суд задовольнив клопотання прокурора та ексвласника банку оголошено у міжнародний розшук, а судове провадження зупинено.

В іншому кримінальному провадженні, яке перебуває на розгляді в суді внаслідок ухилення обвинуваченого від явки до суду його також оголошено в розшук.

Офіс генпрокурора зазначив, що вживає заходів для встановлення місцезнаходження обвинуваченого через Інтерпол.

Контекст

Дельта Банк було ліквідовано в 2015 році. Банк був єдиним із категорії системно важливих, які були визнані неплатоспроможними упродовж економічної кризи 2014–2016 років.

Банкрутство Дельта Банку обійшлося Фонду гарантування вкладів у 16,2 млрд грн, які розподілили між його вкладниками в межах 200 000 грн. На момент ліквідації Дельта Банк був винен НБУ за рефінансування 9,3 млрд грн. Загальна сума всіх кредиторських вимог до Дельта Банку – понад 53,7 млрд грн.

У вересні 2020 року НБУ відсудив у Миколи Лагуна низку земельних ділянок на 233 млн грн у рахунок погашення частини боргу Дельта Банку за рефінансуванням.

Ухвалою від 6 грудня 2023 року Госпсуд Києва відхилив заяву Лагуна про визнання його неплатоспроможним, аргументувавши це його боргами, які становлять майже 8 млрд грн, зокрема 6 млрд грн перед державними банками – Ощадбанком, Укрексімбанком та НБУ.

У жовтні 2023 року Шевченківський районний суд Києва вже оголошував у розшук Миколу Лагуна, який перебуває за кордоном. Йдеться про кримінальну справу щодо виведення з банку понад $76,5 млн.