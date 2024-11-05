Экс-владельца обанкротившегося Дельта Банка Николая Лагуна объявили в международный розыск

По ходатайству прокурора, бывшего владельца обанкротившегося Дельта Банка Николая Лагуна объявили в международный розыск. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

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Прокуроры в суде поддерживают публичное обвинение в уголовных производствах в отношении экс-владельца банка по фактам уклонения от уплаты налогов и завладения имуществом в особо крупных размерах (ст. 212, 191 УК Украины).

В одном из производств установлено, что в феврале 2015 года обвиняемый, получив 153,5 млн грн от компании нерезидента, не задекларировал полученную прибыль и уклонился от уплаты налогов более чем на 33 млн грн.

На подготовительные судебные заседания банкир ни разу не явился. По ходатайству прокурора судом принималось решение о приводе, который не выполнялся из-за отсутствия обвиняемого по месту жительства.

В октябре 2024 года суд удовлетворил ходатайство прокурора и экс-владельца банка объявлено в международный розыск, а судебное производство остановлено.

В другом уголовном производстве, которое находится на рассмотрении в суде в результате уклонения обвиняемого от явки в суд, он также объявлен в розыск.

Офис генпрокурора отметил, что принимает меры по установлению местонахождения обвиняемого через Интерпол.

Контекст

Дельта Банк был ликвидирован в 2015 году. Банк был единственным из категории системно важных, которые были признаны неплатежеспособными в течение экономического кризиса 2014–2016 годов.

Банкротство Дельта Банка обошлось Фонду гарантирования вкладов в 16,2 млрд грн, которые распределили между его вкладчиками в пределах 200 000 грн. На момент ликвидации Дельта Банк был должен НБУ за рефинансирование 9,3 млрд грн. Общая сумма всех кредиторских требований к Дельту Банку – более 53,7 млрд грн.

В сентябре 2020 года НБУ отсудил у Николая Лагуна целый ряд земельных участков на 233 млн грн в счет погашения части долга Дельта Банка по рефинансированию.

По постановлению от 6 декабря 2023 года Хозсуд Киева отклонил заявление Лагуна о признании его неплатежеспособным, аргументировав его долгами, которые составляют почти 8 млрд грн, в том числе 6 млрд грн перед государственными банками – Ощадбанком, Укрэксимбанком и НБУ.

В октябре 2023 года Шевченковский районный суд Киева уже объявлял в розыск находящегося за рубежом Николая Лагуна. Речь идет об уголовном деле по выводу из банка свыше $76,5 млн.