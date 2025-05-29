Федеральний суд штату Массачусетс, США, зобов’язав адміністрацію Дональда Трампа відновити обробку заяв на імміграційні пільги, включно з дозволами на роботу та зміною статусу, для іноземців, які прибули до США за гуманітарними програмами, зокрема за українською ініціативою Uniting for Ukraine (U4U). Про це повідомила правозахисна організація Justice Action Center.

Деталі

Учасники програми отримали можливість знову подавати заяви на тимчасовий захист, його продовження та дозволи на роботу. Однак це рішення є тимчасовим і діятиме, поки триває розгляд справи.

Позов було подано від імені гуманітарних мігрантів та їхніх американських спонсорів за підтримки правозахисних організацій Justice Action Center, Human Rights First і Haitian Bridge Alliance.

Правозахисники заявляють, що адміністрація Трампа незаконно зупинила обробку гуманітарних заяв, поставивши під загрозу життя тисяч людей.

Наразі уряд Трампа намагається оскаржити ці рішення у Верховному суді.

Контекст

25 січня 2025 року Міністерство внутрішньої безпеки США наказало призупинити низку гуманітарних програм, включно з U4U, яка забезпечує в’їзд для українців. Прийом нових заявок від українців тимчасово зупинено, доки Служба громадянства та імміграції США не опрацює вже подані запити.

У квітні суд тимчасово заблокував рішення адміністрації Трампа про скасування легального статусу та дозволів на роботу для понад 500 000 мігрантів, зокрема з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели.