ЄС виділив Україні третій транш на €3,5 млрд за програмою Ukraine Facility

Рада Європейського Союзу затвердила третій транш у розмірі €3,5 млрд в рамках програми Ukraine Facility для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України на 2024-2027 роки. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС 17 березня.

Деталі

Кошти виділені завдяки виконанню Україною необхідних умов і реформ, передбачених планом. Фінансування надається у формі грантів і позик.

Україна успішно виконала 13 кроків, серед яких реформи для розвитку відновлюваної енергетики, підвищення автономії енергорегулятора, спрощення процедур на кордоні за стандартами ЄС, ухвалення стратегії для сільського господарства та розвитку сільських територій (зокрема розмінування земель), а також робота над переліком стратегічних і критичних сировинних матеріалів.

З урахуванням цього третього траншу Україна отримає вже загалом близько €20 млрд у межах Ukraine Facility з моменту його запровадження рік тому.

Контекст

Ukraine Facility – програма фінансової підтримки України від ЄС на €50 млрд, яка спрямована на макроекономічну стабільність, відбудову та модернізацію країни в період 2024-2027 років.

ЄС є найбільшим надавачем прямої бюджетної підтримки Україні з лютого 2022 року. За інформацією Міністерства фінансів, із початку цього періоду ЄС спрямував на пріоритетні витрати українського держбюджету €45 млрд.

У 2024 році бюджетна допомога від ЄС склала понад 40% усіх зовнішніх надходжень, досягнувши €16,1 млрд, із яких €3 млрд було надано у формі грантів, а решта – у вигляді пільгових кредитів.

У грудні 2024 року Україна отримала €4,1 млрд макрофінансової допомоги від ЄС у рамках програми Ukraine Facility, які надійшли до державного бюджету.