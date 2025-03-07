Україна отримала перший $1 млрд від Великої Британії, забезпечений доходами від активів РФ

Україна отримала перший транш від Великої Британії обсягом £752 млн (близько $970 млн) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), повідомляє Міністерство фінансів. Кошти буде спрямовано на посилення української оборонноздатності.

Ключові факти

1 березня Міністр фінансів Сергій Марченко та канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз підписали Угоду про надання Україні £2,26 млрд (близько $3 млрд) на оборонні потреби.

Кошти є частиною механізму ERA країн G7 загальним обсягом $50 млрд.

Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

Фінансування надається на 30 років.

Контекст

У червні лідери G7 погодили надання Україні кредиту на $50 млрд, який буде погашений за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів, що становлять близько €260 млрд. Основна частина цих резервів зберігається в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Уряди країн ЄС вирішили відкласти прибуток від цих активів і використати його для підтримки як військових зусиль, так і відновлення України.

Згідно з угодою, ЄС і США нададуть по $20 млрд, а решта $10 млрд буде розподілена між Великою Британією, Японією та Канадою.

3 грудня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12232, який вносить зміни до Бюджетного кодексу, зокрема вводить поняття «умовні боргові зобовʼязання». Завдяки цій правці Україна зможе не повертати $50 млрд G7, якщо не отримає репарацій від Росії.