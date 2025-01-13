ЄС виділив Україні пакет гуманітарної допомоги на €148 млн. На що спрямують кошти

Європейський Союз виділяє новий пакет гуманітарної допомоги Україні на суму €148 млн, повідомляє пресслужба Єврокомісії 13 січня. Із них €8 млн спрямують на допомогу українським біженцям і громадам у Молдові, що їх приймають.

Ключові факти

Новий пакет доводить загальну суму гуманітарної допомоги, виділеної Європейською комісією, до понад €1,1 млрд.

З нового пакету €140 млн виділено на гуманітарні проєкти в Україні. Фінансування буде спрямоване на екстрену допомогу, у тому числі продовольство, житло, чисту воду, охорону здоровʼя та захист у зимовий час. Ключовим пріоритетом буде підтримка вразливого населення в регіонах східної та південної України, що сильно постраждали від війни.

Ще €8 млн виділено на гуманітарні проєкти в Молдові. Підтримку буде зосереджено на наданні допомоги українським біженцям і молдавським громадам, що їх приймають. Пріоритетну увагу приділятимуть грошовій допомозі, доступу до критично важливих послуг, таким як охорона здоровʼя та освіта, а також психосоціальній підтримці.

«Поки Росія продовжує свою жорстокість у розпал зими, ЄС посилює свою підтримку, щоб зберегти світло та тепло в будинках. Наше нове фінансування у розмірі €148 млн на гуманітарну підтримку є ще одним вагомим доказом того, що ми підтримуємо українців у важку годину», – сказала єврокомісар із питань рівності та управління кризами Аджа Лябіб.

Контекст

ЄС надає гуманітарну допомогу Україні з початку війни у 2014 році. Після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року ЄС значно розширив масштаби свого реагування на гуманітарні проблеми, викликані війною.

На сьогоднішній день Європейська комісія виділила понад €1,1 млрд. З цього фінансування €1,09 млрд було виділено на гуманітарні програми в Україні та €84 млн на підтримку біженців, які втекли до сусідньої Молдови.

Крім операцій із надання гуманітарної допомоги, ЄС координує підтримку в рамках Механізму цивільного захисту ЄС, поставивши в Україну понад 150 000 т натуральної допомоги, такої як машини швидкої допомоги, пожежні машини, медикаменти, матеріали для будівництва житла, електрогенератори та інше.