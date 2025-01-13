ЄС виділив Україні пакет гуманітарної допомоги на €148 млн. На що спрямують кошти

Європейський Союз виділяє новий пакет гуманітарної допомоги Україні на суму €148 млн, повідомляє пресслужба Єврокомісії 13 січня. Із них €8 млн спрямують на допомогу українським біженцям і громадам у Молдові, що їх приймають.
Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟
Ключові факти
- Новий пакет доводить загальну суму гуманітарної допомоги, виділеної Європейською комісією, до понад €1,1 млрд.
- З нового пакету €140 млн виділено на гуманітарні проєкти в Україні. Фінансування буде спрямоване на екстрену допомогу, у тому числі продовольство, житло, чисту воду, охорону здоровʼя та захист у зимовий час. Ключовим пріоритетом буде підтримка вразливого населення в регіонах східної та південної України, що сильно постраждали від війни.
- Ще €8 млн виділено на гуманітарні проєкти в Молдові. Підтримку буде зосереджено на наданні допомоги українським біженцям і молдавським громадам, що їх приймають. Пріоритетну увагу приділятимуть грошовій допомозі, доступу до критично важливих послуг, таким як охорона здоровʼя та освіта, а також психосоціальній підтримці.
- «Поки Росія продовжує свою жорстокість у розпал зими, ЄС посилює свою підтримку, щоб зберегти світло та тепло в будинках. Наше нове фінансування у розмірі €148 млн на гуманітарну підтримку є ще одним вагомим доказом того, що ми підтримуємо українців у важку годину», – сказала єврокомісар із питань рівності та управління кризами Аджа Лябіб.
Контекст
ЄС надає гуманітарну допомогу Україні з початку війни у 2014 році. Після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року ЄС значно розширив масштаби свого реагування на гуманітарні проблеми, викликані війною.
На сьогоднішній день Європейська комісія виділила понад €1,1 млрд. З цього фінансування €1,09 млрд було виділено на гуманітарні програми в Україні та €84 млн на підтримку біженців, які втекли до сусідньої Молдови.
Крім операцій із надання гуманітарної допомоги, ЄС координує підтримку в рамках Механізму цивільного захисту ЄС, поставивши в Україну понад 150 000 т натуральної допомоги, такої як машини швидкої допомоги, пожежні машини, медикаменти, матеріали для будівництва житла, електрогенератори та інше.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.