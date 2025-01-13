ЕС выделил Украине пакет гуманитарной помощи на €148 млн. На что направят средства

Европейский союз выделяет новый пакет гуманитарной помощи Украине на сумму €148 млн, сообщает пресс-служба Еврокомиссии 13 января. Из них €8 млн направят на помощь украинским беженцам и общинам, принимающим их в Молдове.

Ключевые факты

Новый пакет доводит общую сумму гуманитарной помощи, выделенной Европейской комиссией, до более чем €1,1 млрд.

Из нового пакета €140 млн выделено на гуманитарные проекты в Украине. Финансирование будет направлено на экстренную помощь, включая продовольствие, жилье, чистую воду, здравоохранение и защиту в зимнее время. Ключевым приоритетом будет поддержка уязвимого населения в регионах восточной и южной Украины, сильно пострадавших от войны.

Еще €8 млн выделено на гуманитарные проекты в Молдове. Поддержка будет сосредоточена на оказании помощи украинским беженцам и молдавским общинам, принимающим их. Приоритетное внимание будет уделено денежной помощи, доступу к критически важным услугам, таким как здравоохранение и образование, а также психосоциальная поддержка.

«Пока Россия продолжает свою жестокость в разгар зимы, ЕС усиливает свою поддержку, чтобы сохранить свет и тепло в домах. Наше новое финансирование в размере €148 млн на гуманитарную поддержку является еще одним весомым доказательством того, что мы поддерживаем украинцев в трудный час», – сказала еврокомиссар по равенству и управлению кризисами Аджа Лябиб.

Контекст

ЕС оказывает гуманитарную помощь Украине с начала войны в 2014 году. После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 г. ЕС значительно расширил масштабы своего реагирования на гуманитарные проблемы, вызванные войной.

На сегодняшний день Европейская комиссия выделила более €1,1 млрд. Из этого финансирования €1,09 млрд было выделено на гуманитарные программы в Украине и €84 млн в поддержку сбежавших в соседнюю Молдову беженцев.

Кроме операций по оказанию гуманитарной помощи, ЕС координирует поддержку в рамках Механизма гражданской защиты ЕС, поставив в Украину более 150 000 т натуральной помощи, такой как машины скорой помощи, пожарные машины, медикаменты, материалы для строительства жилья, электрогенераторы и т.д.