Україні потрібно надати гарантії безпеки, що не поступаються членству в НАТО – премʼєр Данії

Якщо деякі країни НАТО не готові підтримувати членство України в Альянсі, необхідно розробити надійні гарантії безпеки, які не поступатимуться євроатлантичній інтеграції. Про це заявила премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Деталі

Фредеріксен наголосила на важливості зняття «червоних ліній» у допомозі Україні, оскільки такі обмеження лише ускладнюють ситуацію для українців. Вона підкреслила, що найбільш ефективним кроком для захисту України було б її вступ до НАТО, адже якби Україна вже була частиною Альянсу, війна не розпочалася б.

«Це найменш витратний спосіб захисту трансатлантичних країн. Однак, якщо деякі великі союзники проти цього, вони повинні разом з іншими знайти рішення про гарантії безпеки для України, які будуть відповідати рівню членства в НАТО», – додала премʼєр Данії.

Контекст

З 14 по 16 лютого в Мюнхені проходить конференція з безпеки, в якій беруть участь делегації України та США. Під час спілкування з журналістами 14 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати та президент Дональд Трамп не готові обговорювати членство України в НАТО, оскільки це, на їхню думку, може призвести до ескалації з російської сторони. Зеленський зазначив, що Україні, навіть без вступу до НАТО, необхідна армія чисельністю 1,5 млн осіб та сучасне озброєння стандартів НАТО. Водночас, він висловив думку, що США наразі не мають чітко сформульованого плану завершення війни.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, зустрічаючись з українською делегацією в Мюнхені, підкреслив, що США прагнуть досягти стійкого врегулювання конфлікту між РФ та Україною. Він зазначив, що діалог між Києвом та Вашингтоном продовжуватиметься у найближчі тижні та місяці.

Зеленський висловив переконання, що президент Росії Володимир Путін не прагне до мирних переговорів, аби завершити війну, а хоче укласти угоду про припинення вогню, яка дозволить зняти міжнародні санкції з Росії і дасть змогу її збройним силам перегрупуватися.