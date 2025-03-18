«Фокстрот» збільшив виторг на 17% та інвестував у мережу майже 80 млн грн у 2024 році

Виторг української мережі магазинів електроніки та побутової техніки «Фокстрот» у 2024 році зріс на 17%, повідомили у пресслужбі компанії. Оператор відкрив п'ять нових магазинів і почав працювати з двома маркетплейсами.

Ключові факти

Виторг «Фокстрот» за 2024 рік (дохід від основної діяльності) виріс на 17% до 14,9 млрд грн, повідомили у пресслужбі компанії. Чистий прибуток впав з 314,4 млн грн до 3,8 млн грн, за даними YouControl.

за 2024 рік (дохід від основної діяльності) виріс на 17% до 14,9 млрд грн, повідомили у пресслужбі компанії. Чистий прибуток впав з 314,4 млн грн до 3,8 млн грн, за даними YouControl. Торік ритейлер відкрив п’ять нових магазинів у Чернігові, Стрию, Кривому Розі, Івано-Франківську, Запоріжжі, один відновив після ракетного удару в Дніпрі, сім – переформатував, зокрема в Києві, Одесі.

У 2024 році компанія інвестувала 79,6 млн грн у відкриття нових і реформатування наявних магазинів, в торгове обладнання, заходи безпеки, диджиталізацію, оптимізацію операційних процесів та інше, повідомили у пресслужбі.

У планах на 2025 рік – розширення й оновлення мережі. Точних даних у компанії не називають. «Процес планування триває», – повідомили у пресслужбі.

Контекст

Техноритейлер «Фокстрот» – один з найбільших омніканальних продавців побутової техніки й електроніки в Україні. Бренд «Фокстрот» розвиває група компаній «Фокстрот». Співзасновники – Валерій Маковецький і Геннадій Виходцев.

Загальна кількість магазинів на початок березня 2025-го – 124 магазини у 66 містах, зокрема у Херсоні, Краматорську, Слов’янську. Компанія також оперує онлайн-майданчиком Foxtrot.ua і однойменним мобільним застосунком.

У 2024 році «Фокстрот» почав співпрацю з маркетплейсом Kasta. З листопада близько 10 000 товарів «Фокстрот» представлені на маркетплейсі Kasta на постійній основі. Колаборація включає розміщення на торговому майданчику побутової техніки та електроніки, товарів для дому, приборів для краси, здоров’я та спорту.

У грудні 2024 року «Фокстрот» почав працювати з маркетплейсом від monobank – market by mono.