Генеральний прокурор Руслан Кравченко планує проаналізувати ефективність розслідувань НАБУ та САП, які тривають понад рік без винесення процесуального рішення. Про це він сказав на зустрічі з журналістами 23 липня, передає кореспондент Forbes Ukraine.

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«Моя увага буде зосереджена на справах які тягнуться рік і більше», – сказав генпрокурор.

Кравченко наголосив, що це не означає, що таке кримінальне провадження одразу буде передано за підслідністю до іншого правоохоронного органу в разі виявленої неефективності.

Для оцінки ефективності необхідно з’ясувати, скільки слідчих дій було проведено, наскільки вони були обґрунтованими та чи вдалося зібрати всі необхідні докази за такий тривалий період, пояснив генпрокурор. «Ревізія всіх справ не потрібна», – додав Кравченко.

На запитання про наявність кримінального провадження проти голови Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Олександра Клименка та директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семена Кривоноса генпрокурор відповів, що не вивчав цього питання. «У моєму кабінеті такі питання не обговорювалися», – зазначив він.

Контекст

Раніше сьогодні президент Зеленський повідомив, що провів зустріч з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів на тлі резонансу навколо закону, який обмежує незалежність НАБУ і САП. Він повідомив, що за два тижні має зʼявитися «спільний план дій», що передбачає адміністративні й законодавчі рішення, «які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози». «Всі працюватимуть разом, на політичному рівні підтримаємо», – наголосив президент.

Після цього керівники НАБУ і САП заявили, що ухвалені Верховною Радою зміни до законодавства суттєво обмежили незалежність обох інституцій. Вони закликають до законодавчих кроків для повернення скасованих гарантій.

22 липня Верховна Рада 263 голосами ухвалила закон, який вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо досудового розслідування зникнення осіб безвісти за особливих обставин під час воєнного стану. Цей закон обмежує незалежність НАБУ та САП. Того ж дня президент Володимир Зеленський підписав закон і його опублікували в «Голосі Україніʼ. Він набув чинності 23 липня.

Низка політиків, громадських діячів та представники ЄС розкритикували закон. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала ухвалення закону «серйозним кроком назад» і наголосила, що незалежність НАБУ та САП є ключовою для євроінтеграції України.

Ухвалення законопроєкту викликало резонанс у суспільстві. Ввечері 22 липня у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Тернополі відбулися акції протесту. Зокрема, у центі столиці на акцію зібралися кілька тисяч протестувальників. Учасники скандували: «Вето на закон», «Ганьба», «Руки геть від НАБУ», «Поверніть Європу».