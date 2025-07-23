Президент Володимир Зеленський 23 липня провів зустріч з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів на тлі резонансу навколо закону , який обмежує незалежність НАБУ і САП. За два тижні має бути «спільний план дій», йдеться у повідомленні голови держави.

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Кримінальні провадження не мають тягнутися роками без вироків, а ті, хто працює проти України, не повинні почуватися безкарно, сказав Зеленський за результатами зустрічі.

«Всі ми чуємо, що каже суспільство. Бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції», – заявив Зеленський.

За його словами, наступного тижня відбудеться «глибока робоча зустріч», а за два тижні має бути готовий спільний план дій, що передбачає адміністративні й законодавчі рішення, «які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози».

«Всі працюватимуть разом, на політичному рівні підтримаємо», – наголосив президент.

Контекст

22 липня Верховна Рада 263 голосами ухвалила закон, який вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо досудового розслідування зникнення осіб безвісти за особливих обставин під час воєнного стану. Цей закон обмежує незалежність НАБУ та САП. Голова ВР Руслан Стефанчук одразу підписав документ і направив його президентові, хоча зазвичай це робиться після розгляду блокуючих постанов. Того ж дня президент Володимир Зеленський підписав закон і його опублікували в «Голосі Україніʼ. Він набув чинності 23 липня.

Низка політиків, громадських діячів та представники ЄС розкритикували закон. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала ухвалення закону «серйозним кроком назад» і наголосила, що незалежність НАБУ та САП є ключовою для євроінтеграції України.

Ухвалення законопроєкту викликало резонанс у суспільстві. Ввечері 22 липня у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Тернополі відбулися акції протесту. Зокрема, у центі столиці на акцію зібралися кілька тисяч протестувальників. Учасники скандували: «Вето на закон», «Ганьба», «Руки геть від НАБУ», «Поверніть Європу».