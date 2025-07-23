Керівники НАБУ і САП заявили, що ухвалені Верховною Радою зміни до законодавства суттєво обмежили незалежність обох інституцій. Вони закликають до законодавчих кроків для повернення скасованих гарантій. Про це йдеться у заяві , опубліковані антикорупційними органами 23 липня.

Деталі

Заява зʼявилася після зустрічі в Офісі президента, ініційованої Банковою. На ній керівники НАБУ та САП наголосили, що нові норми фактично позбавляють органи антикорупційної інфраструктури ключових інструментів для боротьби з топкорупцією.

«Для відновлення повноцінної та незалежної роботи необхідні чіткі й однозначні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії», – йдеться у заяві.

Попри це, НАБУ і САП заявили про свою відданість принципам верховенства права та інтересам громадян і продовжують працювати над збереженням професійної спроможності. Вони наголосили на важливості збереження результатів, досягнутих за роки роботи.

Керівники НАБУ і САП подякували громадянам за підтримку антикорупційної реформи, а також просять міжнародних партнерів зберігати підтримку України – не лише у боротьбі проти російської агресії, а й у зміцненні демократичних інституцій.

Контекст

Раніше сьогодні президент Зеленський повідомив, що провів зустріч з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів на тлі резонансу навколо закону, який обмежує незалежність НАБУ і САП. Він повідомив, що за два тижні має зʼявитися «спільний план дій», що передбачає адміністративні й законодавчі рішення, «які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози». «Всі працюватимуть разом, на політичному рівні підтримаємо», – наголосив президент.

22 липня Верховна Рада 263 голосами ухвалила закон, який вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо досудового розслідування зникнення осіб безвісти за особливих обставин під час воєнного стану. Цей закон обмежує незалежність НАБУ та САП. Того ж дня президент Володимир Зеленський підписав закон і його опублікували в «Голосі Україніʼ. Він набув чинності 23 липня.

Низка політиків, громадських діячів та представники ЄС розкритикували закон. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала ухвалення закону «серйозним кроком назад» і наголосила, що незалежність НАБУ та САП є ключовою для євроінтеграції України.

Ухвалення законопроєкту викликало резонанс у суспільстві. Ввечері 22 липня у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Тернополі відбулися акції протесту. Зокрема, у центі столиці на акцію зібралися кілька тисяч протестувальників. Учасники скандували: «Вето на закон», «Ганьба», «Руки геть від НАБУ», «Поверніть Європу».