Гетманцев вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо оподаткування імпорту посилок. Що пропонується

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев подав законопроєкти, які передбачають оподаткування ПДВ товарів, що купуються на маркетплейсах або інших подібних платформах, незалежно від їх вартості, про це він написав у Telegram 15 січня. За його словами, зміни до Митного та Податкового кодексів були повністю розроблені бізнес-асоціаціями.
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Ключові факти
- Законопроєктами пропонується визначити, що громадяни можуть отримувати без оподаткування ПДВ товари вартістю до €45 за умови, що такі товари надсилаються на їх адресу фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети.
- Водночас товари, що купуються громадянами на маркетплейсах або інших подібних платформах підлягають оподаткуванню ПДВ незалежно від їх вартості.
- При цьому, ввізне мито з таких товарів буде справлятися лише у разі якщо їх вартість більша за €150.
- Для полегшення адміністрування ПДВ та пришвидшення оформлення посилок на митниці пропонується запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом чи іншою подібною платформою.
- Гетманцев також пропонує запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних, аналогічним митній декларації Н7, яка існує у країнах ЄС. Очікується, що наявні зараз форми документів для декларування посилок зможуть використовуватися і надалі.
- За словами депутата, сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур.
Контекст
З 1 липня 2019 року в Україні неоподатковуваний ліміт поштових посилок був зменшений зі €150 до €100. Передбачалося оподаткування посилок, сума яких перевищувала €100. Але якщо товар коштував, наприклад, €130, то на €30 нараховувався ввізний податок (€3) та ПДВ (€6).
У січні 2022 року Верховна Рада збільшила ліміт на безмитну доставку посилок з-за кордону до €150. Оподатковується лише частина вартості, що перевищує ліміт. Якщо товари коштують €170 – ПДВ (20%) сплачується з €20.
У травні 2024 року набув чинності закон, що підвищує з €150 до €1000 поріг вартості товарів, які юрособи та ФОПи можуть пересилати за кордон у міжнародних поштових або експрес-відправленнях без письмового декларування.
У липні Міністерство фінансів виступило за зменшення неоподатковуваного ліміту ціни імпортованих товарів. За міністра фінансів Сергія Марченка, як правило, навіть якщо імпортна продукція коштує €300, то декларується €150, щоб взагалі не сплачувати податки, і це лазівка, яку прагнуть закрити.
Зараз українці не сплачують ПДВ за посилки вартістю менше €150, уряд пропонував зменшити безмитний ліміт більш ніж утричі – до €45. За всі посилки дорожче треба буде сплачувати податок.
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