Найбільший у світі суверенний фонд – норвезький нафтовий фонд із активами $2,1 трлн – заявив, що проголосує проти компенсаційного пакета Tesla для Ілона Маска на суму $1 трлн, пише FT .

Деталі

Фонд, який володіє 1,1% акцій компанії й входить до її топ-10 акціонерів, пояснив рішення занепокоєнням «загальним розміром пакета, розводненням часток та відсутністю заходів для зменшення ризику залежності від однієї ключової особи».

Торік фонд уже голосував проти попереднього пакета на $56 млрд, який став найбільшим в історії США. Хоч акціонери його схвалили, суд у Делавері пізніше відхилив угоду. Новий план – ще масштабніший і прив’язаний до амбітних цілей за ринковою капіталізацією й операційними показниками Tesla.

Проти угоди також виступили дві впливові консультативні фірми Glass Lewis та ISS, а група великих пенсійних фондів оприлюднила відкритого листа, звинувативши раду директорів у «одержимому прагненні втримати Маска» ціною репутації компанії.

Голова ради директорів Tesla Робін Денхольм назвала голосування критичним для утримання Маска на посаді CEO, адже той публічно заявив, що може залишити компанію, якщо акціонери знову відхилять його компенсаційний план.

Сам Маск відповів критикам у соцмережі X, заявивши, що Tesla «коштує більше, ніж усі інші автовиробники разом узяті», і назвав Glass Lewis та ISS «корпоративними терористами».

Збори акціонерів Tesla відбудуться 6 листопада. На сьогодні капіталізація компанії перевищує $1,5 трлн, а вартість акцій зросла більш ніж утричі за останні п’ять років.

Контекст

Компенсаційний пакет Маска 2018 року, оцінений більш ніж у $50 млрд, був скасований судом у Делавері. На момент анулювання в січні 2024 року пакет опціонів на акції оцінювався в $56 млрд, а після 44% зростання акцій Tesla цього року його вартість перевищила $100 млрд.

Поки Tesla оскаржує це рішення, рада директорів намагається утримати Маска новими механізмами винагороди, зокрема й тимчасовим пакетом акцій на $30 млрд.

У вересні Tesla представила новий план винагороди для гендиректора Ілона Маска, потенційна вартість якого може сягнути $1 трлн – безпрецедентна сума для корпоративної Америки.

Пропозиція передбачає 10-річну програму з амбітними цілями, серед яких – розвиток бізнесу роботаксі та зростання ринкової капіталізації компанії з нинішнього $1 трлн до $8,5 трлн.

За умовами пакета, Маск зможе збільшити свою частку в Tesla до 25%, чого він давно домагається. У разі виконання всіх показників вартість винагороди зросте з $87,8 млрд до $1 трлн.

Крім фінансових стимулів, план передбачає участь Маска у розробці механізму довгострокової спадковості керівництва компанії.