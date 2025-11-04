Найбільший у світі суверенний фонд – норвезький нафтовий фонд із активами $2,1 трлн – заявив, що проголосує проти компенсаційного пакета Tesla для Ілона Маска на суму $1 трлн, пише FT.
Деталі
- Фонд, який володіє 1,1% акцій компанії й входить до її топ-10 акціонерів, пояснив рішення занепокоєнням «загальним розміром пакета, розводненням часток та відсутністю заходів для зменшення ризику залежності від однієї ключової особи».
- Торік фонд уже голосував проти попереднього пакета на $56 млрд, який став найбільшим в історії США. Хоч акціонери його схвалили, суд у Делавері пізніше відхилив угоду. Новий план – ще масштабніший і прив’язаний до амбітних цілей за ринковою капіталізацією й операційними показниками Tesla.
- Проти угоди також виступили дві впливові консультативні фірми Glass Lewis та ISS, а група великих пенсійних фондів оприлюднила відкритого листа, звинувативши раду директорів у «одержимому прагненні втримати Маска» ціною репутації компанії.
- Голова ради директорів Tesla Робін Денхольм назвала голосування критичним для утримання Маска на посаді CEO, адже той публічно заявив, що може залишити компанію, якщо акціонери знову відхилять його компенсаційний план.
- Сам Маск відповів критикам у соцмережі X, заявивши, що Tesla «коштує більше, ніж усі інші автовиробники разом узяті», і назвав Glass Lewis та ISS «корпоративними терористами».
- Збори акціонерів Tesla відбудуться 6 листопада. На сьогодні капіталізація компанії перевищує $1,5 трлн, а вартість акцій зросла більш ніж утричі за останні п’ять років.
Контекст
Компенсаційний пакет Маска 2018 року, оцінений більш ніж у $50 млрд, був скасований судом у Делавері. На момент анулювання в січні 2024 року пакет опціонів на акції оцінювався в $56 млрд, а після 44% зростання акцій Tesla цього року його вартість перевищила $100 млрд.
Поки Tesla оскаржує це рішення, рада директорів намагається утримати Маска новими механізмами винагороди, зокрема й тимчасовим пакетом акцій на $30 млрд.
У вересні Tesla представила новий план винагороди для гендиректора Ілона Маска, потенційна вартість якого може сягнути $1 трлн – безпрецедентна сума для корпоративної Америки.
Пропозиція передбачає 10-річну програму з амбітними цілями, серед яких – розвиток бізнесу роботаксі та зростання ринкової капіталізації компанії з нинішнього $1 трлн до $8,5 трлн.
За умовами пакета, Маск зможе збільшити свою частку в Tesla до 25%, чого він давно домагається. У разі виконання всіх показників вартість винагороди зросте з $87,8 млрд до $1 трлн.
Крім фінансових стимулів, план передбачає участь Маска у розробці механізму довгострокової спадковості керівництва компанії.
