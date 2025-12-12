Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Європейський інвестиційний фонд (ЄІФ) підписали нову гарантію за підтримки ЄС, яка дасть змогу ProCredit Bank в Україні мобілізувати понад €43 млн додаткового кредитування для малих і середніх підприємств (МСП). Про це йдеться у повідомленні пресслужби групи ЄІБ.

Деталі

Завдяки гарантії ProCredit Bank зможе розширити обсяги фінансування українських МСП і запропонувати їм більш вигідні умови.

Очікується, що підтримку отримають понад 220 компаній – насамперед у сферах сільського господарства, виробничого сектору та торгівлі, а також МСП, якими керують жінки та молоді підприємці, або підприємства, що постраждали від війни.

Контекст

Група ЄІБ з початку вторгнення Росії надала Україні підтримку на понад €2,2 млрд. У 2024 році Банк підтримав проєкти, спрямовані на забезпечення енергопостачання України, відновлення критичної інфраструктури та забезпечення безперервного надання основних послуг по всій країні.

У 2024-му Україна та ЄІБ підписали Меморандум про взаєморозуміння про співробітництво у державному та приватному секторах економіки України. У ньому визначено пріоритетні напрями співпраці на найближчі 10 років.

Попри війну, 72% компаній продовжуватимуть інвестувати в український ринок, свідчить опитування Європейської Бізнес Асоціації, опубліковане наприкінці листопада. У 2024 році були готові інвестувати 70%, а в 2023-му – 57% членських компаній, що вже присутні на ринку.

До головних факторів позитивного впливу на інвестиційний клімат в Україні керівники компаній відносять євроінтеграційний рух, преференційний режим міжнародної торгівлі та «транспортний безвіз», дерегуляцію та диджиталізацію державних послуг.

Серед негативних факторів впливу – війна, корупція, слабка судова система, нестача кадрів та удари по українській енергосистемі. До того ж, на думку 78% респондентів, інвестиційну привабливість України погіршує обмеження валютних операцій.