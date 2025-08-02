Із якого питання завжди починає ван-ту-вани засновник Headway Антон Павловський? Які правила зробили насправді корисними зустрічі один-на-один в аптеках «Подорожник»? Що за практика допомогла топменеджерці Softserve Олені Корсун розговорити підлеглого? Forbes Ukraine зібрав практичні правила топменеджерів, які роблять їхні ван-ту-вани ефективними

Як розкрити потенціал кожного співробітника? Інструментів існує багато, каже викладач менеджменту у kmbs Сергій Ноздрачов. Але «чарівна пігулка», на його думку, одна, – ван-ту-ван.

«Максимальна любов на роботі зʼявляється саме один на один», – каже Ноздрачов.