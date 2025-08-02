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Хороший ван-ту-ван має бути як перше побачення. Шість нетривіальних порад для зустрічей 1-на-1 від топів Softserve, Headway, Подорожник, YASNO та Cisco

Тома Міроненко
Тома Міроненко
Forbes

4 хв читання

Правила ефективного ван ту ван /колаж - Forbes.ua

Forbes Ukraine зібрав практичні правила топменеджерів Softserve, Headway, Подорожник, YASNO та Cisco, які роблять їхні ван-ту-вани дійсно ефективними Фото колаж - Forbes.ua

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Із якого питання завжди починає ван-ту-вани засновник Headway Антон Павловський? Які правила зробили насправді корисними зустрічі один-на-один в аптеках «Подорожник»? Що за практика допомогла топменеджерці Softserve Олені Корсун розговорити підлеглого? Forbes Ukraine зібрав практичні правила топменеджерів, які роблять їхні ван-ту-вани ефективними

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Як розкрити потенціал кожного співробітника? Інструментів існує багато, каже викладач менеджменту у kmbs Сергій Ноздрачов. Але «чарівна пігулка», на його думку, одна, – ван-ту-ван. 

«Максимальна любов на роботі зʼявляється саме один на один», – каже Ноздрачов.

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