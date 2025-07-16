Forbes Ukraine провів у Telegram-каналі опитування читачів щодо їхніх очікувань курсу гривні до долара США та євро на кінець 2025 року. Станом на 10:00 16 липня зібрано понад 1400 голосів.

Ключові факти

Переважна більшість читачів Forbes Ukraine (83%) вважає, що до кінця 2025 року курс гривня-долар послабиться порівняно з нинішнім рівнем (41,8 грн/$).

Понад чверть (29%) респондентів очікують, що курс гривня-долар у 2025 році перевищить позначку 44 грн/$.

Середньозважені відповіді респондентів вказують на «консенсусні» очікування того, що курс перетне позначку 43 грн/$.

Як і у випадку з доларом, девальвації гривні щодо євро в 2025 році очікують понад 80% респондентів.

Більше половини опитаних (52%) очікують, що курс євро на кінець 2025 року перевищить позначку 50,5 грн/€.

Середньозважені відповіді респондентів вказують на «консенсусні» очікування того, що обмінний курс цього року перетне позначку 50 грн/€.

Аліна Кохан, Forbes Ukraine Аліна Кохан, Forbes Ukraine Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Офіційні курси гривні на 16 липня становлять 41,82 грн/$ та 48,8 грн/€. Минулого року на цю саму дату курси становили 41,01 грн/$ та 44,73 грн/€. Отже, за останній рік долар укріпився на 2%, а євро – на 9%.

Під час ухвалення Державного бюджету України на 2025 рік цей головний фінансовий документ України будували на прогнозі середньорічного обмінного курсу 45 грн/$. Очевидно, що досягнення такого показника вже видається практично неможливим. Одним із наслідків є відставання збору податків на імпорт від бюджетного плану.

Консенсус-прогноз професійних українських і закордонних економістів від FocusEconomics щодо курсу гривня-долар на кінець 2025 року становить 43,02 грн/$. Прогнози різних учасників коливаються від 40,18 грн/$ до 45,5 грн/$.