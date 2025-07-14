На липень 2025 року українські бренди мають щонайменше 800 франчайзингових точок у понад 30 країнах, свідчать підрахунки Forbes Ukraine за даними Most Franchising. Які компанії зуміли адаптувати бізнес-модель під ринки Європи, Азії та Північної Америки?

Українські франчайзери у 2024–2025 роках розширили світову експансію. Від серпня 2024-го Lviv Croissants відкрились у США, Франції та Південній Кореї. Торік у Польщі відкрилася перша франшиза кіберспортивного клубу Cyberion, а мережа автоматів самообслуговування «Бінокль кава» взялася заповнювати польські торгові центри.

Лідерами за відкриттями українських франшиз з 2022 року залишаються Польща та Німеччина – після вторгнення в ці країни виїхало найбільше українців, каже співвласник консалтингової компанії Most Franchising Артем Чорний.