Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Свій бізнес
Дата

Forbes Digital

800 точок. Від початку вторгнення понад 30 українських брендів запустили франшизу за кордоном. Хто відкрив найбільше об’єктів і які умови пропонують партнерам?

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

3 хв читання

купити франшизу франшиза ресторану /Ілюстрація Анастасія Шишенок

Станом на липень 2025 року щонайменше 30 українських компаній відкрили франшизи в 31 країні Фото Ілюстрація Анастасія Шишенок

На липень 2025 року українські бренди мають щонайменше 800 франчайзингових точок у понад 30 країнах, свідчать підрахунки Forbes Ukraine за даними Most Franchising. Які компанії зуміли адаптувати бізнес-модель під ринки Європи, Азії та Північної Америки?

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Українські франчайзери у 2024–2025 роках розширили світову експансію. Від серпня 2024-го Lviv Croissants відкрились у США, Франції та Південній Кореї. Торік у Польщі відкрилася перша франшиза кіберспортивного клубу Cyberion, а мережа автоматів самообслуговування «Бінокль кава» взялася заповнювати польські торгові центри.

Лідерами за відкриттями українських франшиз з 2022 року залишаються Польща та Німеччина – після вторгнення в ці країни виїхало найбільше українців, каже співвласник консалтингової компанії Most Franchising Артем Чорний.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні