Кабмін спрямував ще 5 млрд грн на «Зимову єПідтримку»

Кабінет Міністрів спрямував з резервного фонду держбюджету додаткові 5 млрд грн на реалізацію програми «Зимова єПідтримка». Рішення ухвалено на засіданні 13 січня, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль. На 7 січня з 11 млн поданих заявок понад 8 млн українців уже отримали 1000 грн.

Деталі

Уряд вдосконалив механізм виплати коштів для людей старше 60-ти років, людей з інвалідністю І і ІІ груп, які отримують виплати через банківські установи, та для недієздатних осіб за заявкою опікуна. Ці громадяни отримають свою тисячу гривень через «Укрпошту», зазначив Шмигаль.

Врегульований алгоритм обміну інформацією між установами, що реалізують програму «Зимова єПідтримка». Премʼєр-міністр наголосив, що це сприятиме узагальненню даних та інформуванню українців.

«Усі подані українцями заявки на допомогу будуть виконані, люди отримають кошти і зможуть їх витратити на комунальні, медичні, освітні та інші послуги», – сказав Шмигаль.

Контекст

25 жовтня президент Володимир Зеленський доручив уряду запровадити програму підтримки населення – виплатити по 1000 грн на особу. Програма запрацювала з 1 грудня.

10 грудня українці почали отримувати виплати за цією програмою, які можна витратити на комунальні послуги, медичне обслуговування, освіту, транспорт, мобільний зв’язок, страхування та інші послуги. Також дозволено використовувати кошти на придбання книг та друкованої продукції, ліків і медичних засобів, що зареєстровані в програмі «Національний кешбек» та продаються в партнерських торгових точках. Крім того, 1000 грн можна витратити на благодійність, зробити донати на ЗСУ або придбати військові облігації.

За розрахунками Мінекономіки, «Зимова єПідтримка» забезпечила приріст у 0,023% ВВП при фінансуванні 7,9 млрд грн.