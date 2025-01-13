Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Кабмін спрямував ще 5 млрд грн на «Зимову єПідтримку»

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Кабмін спрямував ще 5 млрд грн на «Зимову єПідтримку» /пресслужба Кабінету Міністрів України

пресслужба Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів спрямував з резервного фонду держбюджету додаткові 5 млрд грн на реалізацію програми «Зимова єПідтримка». Рішення ухвалено на засіданні 13 січня, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль. На 7 січня з 11 млн поданих заявок понад 8 млн українців уже отримали 1000 грн.

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

Деталі

  • Уряд вдосконалив механізм виплати коштів для людей старше 60-ти років, людей з інвалідністю І і ІІ груп, які отримують виплати через банківські установи, та для недієздатних осіб за заявкою опікуна. Ці громадяни отримають свою тисячу гривень через «Укрпошту», зазначив Шмигаль.
  • Врегульований алгоритм обміну інформацією між установами, що реалізують програму «Зимова єПідтримка». Премʼєр-міністр наголосив, що це сприятиме узагальненню даних та інформуванню українців. 
  • «Усі подані українцями заявки на допомогу будуть виконані, люди отримають кошти і зможуть їх витратити на комунальні, медичні, освітні та інші послуги», – сказав Шмигаль.

Контекст

25 жовтня президент Володимир Зеленський доручив уряду запровадити програму підтримки населення – виплатити по 1000 грн на особу. Програма запрацювала з 1 грудня. 

10 грудня українці почали отримувати виплати за цією програмою, які можна витратити на комунальні послуги, медичне обслуговування, освіту, транспорт, мобільний зв’язок, страхування та інші послуги. Також дозволено використовувати кошти на придбання книг та друкованої продукції, ліків і медичних засобів, що зареєстровані в програмі «Національний кешбек» та продаються в партнерських торгових точках. Крім того, 1000 грн можна витратити на благодійність, зробити донати на ЗСУ або придбати військові облігації.

За розрахунками Мінекономіки, «Зимова єПідтримка» забезпечила приріст у 0,023% ВВП при фінансуванні 7,9 млрд грн.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні