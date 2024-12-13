Близько 4% на ЗСУ. На що українці витрачають «тисячу Зеленського»

Ключові факти

На комунальні послуги громадяни спрямували 63% коштів, 17% витратили на мобільний зв’язок, а близько 4% перерахували на потреби військових через благодійні фонди та волонтерські організації.

Загалом за перші дні від зарахування коштів українці витратили близько 720 млн грн.

Гроші від держави за заявками в «Дії» надходять на картку «Національний кешбек» протягом 10 робочих днів. Упродовж 10–11 грудня держава виплатила допомогу 1,8 млн дорослих та 520 000 дітей, тобто тим, хто подав заявку 1 грудня.

Найближчим часом будуть опрацьовані заявки, подані через «Дію», за 2 та 3 грудня.

Станом на 13 грудня, кількість заявок у «Дії» досягла вже 6,9 млн, із них 1,9 млн – на дітей.

Подати заявку на «Зимову єПідтримку» можна до кінця лютого, а витратити кошти до кінця 2025 року. Програма доступна для всіх громадян на підконтрольній Україні території.

Контекст

З початку грудня уряд почав приймати заявки на виплату «Зимової єПідтримки» у розмірі 1000 грн. Процес отримання виплат викликав у суспільства низку запитань. Що з цього правда, а де міфи й маніпуляція? Forbes зібрав найпопулярніші запитання і поставив їх банкам і Мінекономіки.

10 грудня українці почали отримувати виплати за програмою «Зимова єПідтримка». Кошти можна витратити на оплату комунальних та медичних послуг, освіту, транспорт, мобільний звʼязок, страхування та інші послуги. Також можна купити книги та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що зареєстровані в програмі «Національний кешбек» і продаються в торгових точках, які приєдналися до програми. Також 1000 грн можна витратити на благодійність, задонатити на ЗСУ або придбати військові облігації.

11 грудня платіжний сервіс EasyPay скасував можливість повернення грошей для абонентів Vodafone та «lifecell Україна», після того як українці почали переводити у готівку отриману від держави 1000 грн «Зимової єПідтримки» .