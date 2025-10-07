Kernel Андрія Веревського у 2025 фінансовому році наростив виторг до $4,1 млрд і зменшив борг удвічі. Компанія диверсифікувала переробку, вперше використавши сою та ріпак, йдеться у звіті за рік , що закінчився 30 червня.

Ключові факти

Виторг Kernel зріс на 15%, до $4,115 млрд, порівняно з 2024 ФР. Прибуток, натомість, збільшився на 42%, до $238 млн. Показник ЕBITDA зріс на 22%, до $466 млн.

Чистий борг компанії зменшився майже вдвічі, до $143 млн. Одначасно з цим, компанія майже вдвічі менше інвестувала: сума інвестицій – $73 млн. Kernel також завершив виплату $300 млн за євробондами

«Стабільність експортного коридору Чорного моря мала вирішальне значення для наших результатів. Нам пощастило, що наші активи були врятовані від пошкоджень», – зазначив у звіті мажоритарний власник та голова ради директорів компанії Андрій Веревський.

Показник EBITDA сегменту переробки олійних впав на 34%, до $148 млн. «Це було прямим наслідком погіршення рентабельності переробки, зумовленого 20% падінням врожаю соняшнику в Україні до 11,8 млн т», – повідомив у звіті Веревський.

Через дефіцит соняшника Kernel уперше додав до переробки сою та ріпак. Завантаження заводів при цьому залишилось на рівні 87%.

Компанія експортувала 8 млн т сільгосппродукції, – на рівні 2024-го ФР. Продажі рослинної олії скоротились на 5%, до 1,4 млн т. Продажі шроту зросли на 14%, до 1,4 млн т за рахунок використання сої.

Частка холдингу в українському експорті соняшникової олії залишилась на рівні 27%, у світовому – 10%.

Показник EBITDA сегменту інфраструктури та трейдингу зріс на 7%, до $218 млн. Причина – гарні результати торгового бізнесу Avere.

Kernel перевантажив на 36% більше збіжжя, – рекордні 9,1 млн т.

Показник EBITDA у сільському господарстві зріс на 8%, до $184 млн. Причина – високі світові ціни на зерно та олійні, а також та зниженя середніх операційних витрат на гектар на 13% завдяки сухості врожаю.

Контекст

Kernel Веревського – найбільший експортер 2024 року та світовий лідер експорту соняшникової олії.

Компанія експортує продукцію до 64 країн світу, серед основних напрямків – країни Європи, Близького та Далекого Сходу.

15 травня 2023 року Kernel подав до Управління фінансового нагляду Польщі заявку на вилучення своїх акцій з Варшавської фондової біржі (ВФБ). Офіційно Kernel пояснював рішення піти з біржі тим, що компанія більше не бачить переваг від перебування на Варшавській біржі. Forbes писав, що, вірогідно, в Андрія Веревського була більш прагматична та конкретна причина – можливість дешево викупити акції й повернути контроль над холдингом.

Міноритарії оскаржують рішення ради директорів Kernel про делістинг. Управління фінансового нагляду Польщі (PFSA) не видаватиме рішення про надання дозволу на вилучення акцій Kernel до завершення судового розгляду в Окружному суді Люксембургу.

27 листопада 2024-го Kernel Holding S.A., виграла перший суд над групою міноритарних акціонерів. Окружний суд Люксембургу виніс ухвалу, відповідно до якої позови міноритаріїв були визнані неприйнятними і, як наслідок, відхилені.