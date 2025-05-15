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IMK передумав продавати частку в агрохолдингу «Кернелу». Forbes дізнався деталі

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes
Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

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Агрохолдинг IMK Олександра Петрова не продаватиме частку компанії агрохолдингу «Кернел» Андрія Веревського. Про це Forbes Ukraine повідомив голова наглядової ради ІМК Алекс Ліссітса. Напередодні стало відомо, що АМКУ розгляне заяву Кернела на придбання частки в ІМК.

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