IMK передумав продавати частку в агрохолдингу «Кернелу». Forbes дізнався деталі

Агрохолдинг IMK Олександра Петрова не продаватиме частку компанії агрохолдингу «Кернел» Андрія Веревського. Про це Forbes Ukraine повідомив голова наглядової ради ІМК Алекс Ліссітса. Напередодні стало відомо, що АМКУ розгляне заяву Кернела на придбання частки в ІМК.