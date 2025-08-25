Американська Keurig Dr Pepper домовилася про придбання європейської компанії JDE Peet’s за $18 млрд, що може призвести до поділу об’єднаного бізнесу на кавові та безалкогольні підрозділи. Це фактично скасовує злиття Keurig і Dr Pepper Snapple 2018 року, пише FT .

Деталі

Угода передбачає виплату акціонерам JDE Peet’s €31,85 ($37,3) за акцію, що на 33% перевищує середню ціну за 90 днів, загальна вартість операції – €15,7 млрд ($18,4 млрд). До закриття угоди JDE Peet’s виплатить дивіденд у розмірі €0,36 за акцію.

JDE Peet’s, що базується в Амстердамі, володіє понад 50 брендами, включно з Peet’s Coffee, Douwe Egberts та Kenco, і на момент закриття ринку мала капіталізацію близько $15 млрд. Keurig Dr Pepper оцінюється у $47 млрд. Контрольний пакет акцій JDE Peet’s належить європейській інвестиційній групі JAB Holdings, яка зберігає значну частку в Keurig Dr Pepper після продажу частини акцій у 2018 році.

Після завершення угоди Keurig Dr Pepper планує виділити кавовий та безалкогольний бізнес у дві окремі компанії, які будуть котируватися на біржі США.

За словами JAB, такий поділ дозволить максимально реалізувати потенціал брендів безалкогольних напоїв, включно з Dr Pepper, Canada Dry та Snapple. Водночас кавовий підрозділ компанії відчуває тиск через високу конкуренцію та підвищені імпортні витрати, зокрема пов’язані з тарифами, введеними США.

Keurig Dr Pepper останнім часом фокусує стратегію на швидкозростаючих брендах напоїв, наприклад, минулого року придбавши 60% акцій енергетичного напою Ghost майже за $1 млрд.

Контекст

Розділення бізнесу фактично розриває наслідки злиття 2018 року, яке створило третю за величиною компанію напоїв у Північній Америці з річним доходом близько $11 млрд. Стратегія Keurig Dr Pepper відображає тенденцію великих гравців ринку розділяти слабші або повільніше зростаючі підрозділи, щоб підвищити ефективність та привабливість для інвесторів. Угода підкреслює глобальні амбіції компанії та прагнення зміцнити позиції на ринку безалкогольних напоїв і кави одночасно.

Keurig Dr Pepper Inc. – одна з найбільших компаній з виробництва напоїв у Північній Америці, створена в 2018 році шляхом злиття Keurig Green Mountain і Dr Pepper Snapple Group.

Штаб-квартири розташовані в Берлінгтоні, Массачусетс, і Фріско, Техас. Портфель KDP налічує понад 125 брендів, включно з Dr Pepper, Canada Dry, 7UP, Keurig і Peet’s, і охоплює газовані напої, каву та міжнародні ринки.

У 2024 році KDP повідомила про чистий виторг у $15,35 млрд (+3,6% порівняно з попереднім роком), чистий прибуток – $2,6 млрд (+4,7%).

KDP активно розвиває дистрибуцію через систему прямого доставлення та інвестує в інновації й преміумізацію.

JDE Peet’s – великий виробник кави та чаю, зі штаб-квартирою в Амстердамі, Нідерланди. Вона керує портфелем із понад 50 брендів, включно з Peet’s, L’OR, Jacobs і Douwe Egberts, і працює у більш ніж 100 країнах. За підсумками минулого року виторг компанії сягнув €8,84 млрд, що на 7,9% більше в порівнянні з 2023 роком.

JDE Peet’s впроваджує стратегію «Reignite the Amazing», зосереджуючись на ключових брендах і скороченні витрат на €500 млн до 2027 року. Інновації, як-от Peet’s Popping Pearls і L’OR Coconut Iced Espresso, та оптимізація операцій, включаючи закриття заводу в Банбері, підтримують зростання, незважаючи на високі ціни на каву.