Мінвідновлення знайшло спосіб зекономити 18 млрд грн на будівництві обʼєктів захисту енергетики – Кулеба

Міністерство відновлення змінює підхід до фінансування будівництва другого й третього рівня захисту енергетики та домовилось із підрядниками про перерахунок кошторисів, що дозволить зекономити 18 млрд грн. Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба в інтерв’ю ZN.UA .

Ключові факти

За словами Кулеби, захист енергооб’єктів будували за принципом «проєктуй — будуй» – тобто, проєкт робився під час будівництва. «Тому цифри різні, як і різна прив’язка до місцевості. Загалом є нюанси», – пояснив віцепрем’єр. Об’єкти захисту добудовані на 95–99%, повідомив він.

Мінвідновлення вирішило змінити цей підхід. «Зібрали підрядників, коли обговорювали питання будівництва другого й третього рівня енергетики. Ми окреслили свою позицію щодо необхідності зменшувати витрати», – каже він.

За його словами, підрядники пішли назустріч. «Ми підписали документи про економію у 18 млрд грн на вже затверджені проєкти. Кошториси буде перераховано», – зазначив він.

Контекст

Торік Агентству відновлення та інфраструктурних проєктів, що є частиною Міністерство відновлення, рішенням РНБО доручили забезпечити будівництво захисних конструкцій від дронів та ракет на 22 розподільчих підстанціях НЕК «Укренерго». Крім того, Агентство має подбати про захист 103 обʼєктів енергетики від осколкових уражень.

Більше половини підрядників, які зводили захист над обʼєктами енергетики, – дорожні компанії Autostrada, «Автомагістраль-Південь», Onur, RDS, «ПБС», свідчать оприлюднені Агентством дані про ціни на будматеріали всередині травня за областями.

Початковий загальний «чек» Агентства за зведення захисту усіх енергооб’єктів трьома рівнями передбачав видатки на 86 млрд грн, пояснюв Forbes Ukraine співрозмовник у Кабміні. Почати будувати вирішили з майже вдесятеро меншої суми, ніж просив голова Агентства Мустафа Найєм, – 9,6 млрд грн. Підрядники скаржились на велику заборгованість перед ними.

18 червня Кабінет Міністрів звільнив Мустафу Найєма з посади голови Агентства відновлення та інфраструктурних проєктів, яку він займав з січня 2023 року. Найєм розповів, що написав заяву на звільнення ще 10 червня. За його словами, рішення він прийняв самостійно «через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження».

27 вересня уряд призначив головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергія Сухомлина – колишнього міського голову Житомира.