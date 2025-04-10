«Київстар» розглядає можливість купівлі освітньої платформи

Мобільний оператор «Київстар» цікавиться можливість купити велику освітню платформу. Про це в інтерв’ю Forbes розповів президент компанії Олександр Комаров.

Деталі

«Нам цікаві деякі вертикалі, зокрема e-commerce або classifieds у різних індустріях. Ще одна вертикаль – велика освітня платформа», – сказав президент «Київстар».

у різних індустріях. Ще одна вертикаль – велика освітня платформа», – сказав президент «Київстар». За словами Комарова, за останні два роки він зустрічався з трьома-чотирма власниками освітніх платформ. «Поки що не зупинилися ні на чому», – додає він.

«Також цікавий Fintech…Нас цікавить синергія цих напрямів з нашим телеком-бізнесом», – каже президент «Київстар».

Контекст

14 лютого АМКУ отримав повторну заявку від «Київстару» на покупку ТОВ «МТПК», основної юридичної особи сервісу бронювання ліків Tabletki.ua. 28 лютого Комітет повернув заявку відправникам, йдеться у відповіді АМКУ на запит Forbes.

Першу заяву на покупку Tabletki.ua «Київстар» подав у листопаді 2024-го. Тоді АМКУ не повернув її заявнику. Детально Forbes Ukraine писав про це тут.

Tabletki.ua – це сайт і додаток, де можна знайти і забронювати в конкретній аптеці препарати, а потім – викупити їх у торговій точці. Сервіс на 10 млн користувачів збудувала родина Муравщиків із партнерами.

Поточна ціна Tabletki.ua може становити $30–80 млн, згідно з оцінкою аналітичного відділу Forbes Ukraine. Широкий діапазон оцінки зумовлений високим рівнем рентабельності бізнесу: маржа чистого прибутку компанії за останні 12 місяців становить 89%. Аналогів такої прибутковості серед подібних бізнесів у світі знайти не вдалося.

У 2024-му з Tabletki.ua співпрацювало 12 000 торгових точок. Це майже 70% усього фармацевтичного ритейлу країни. У 2023 році за допомогою сервісу Tabletki.ua аптеки продали ліків на 25 млрд грн, повідомляв Forbes Ukraine Євген Муравщик. Заробіток сервісу – 2% комісії з кожного продажу.

Виторг ТОВ «МТПК» у 2024-му – 715 млн грн, свідчать дані YouControl. Це майже удвічі більше, ніж у 2023-му.